Neix un premi a la millor recerca sobre la història del teatre català

Els propietaris del Teatre Romea han creat un nou premi per reconèixer i difondre els millors treballs d’investigació sobre la història del teatre català. El guardó pren el nom de Teresa Cunillé -l’actriu de més edat i que ha actuat més vegades al Romea-, que va proposar al teatre la creació d’una iniciativa per recuperar la memòria teatral catalana.

El reconeixement serà biennal i neix amb l’objectiu de “cobrir un buit en els estudis humanístics, literaris i teatrals”, explica un dels membres del jurat, Enric Gallén, que subratlla també “la necessitat de divulgar i donar a conèixer les investigacions teatrals en català”. En la primera convocatòria del premi, que està oberta fins al 4 de juliol, es guardonarà un treball d’investigació centrat en el teatre català contemporani. “Per engrescar molta gent i perquè serveixi de baròmetre dels interessos dels estudiosos i investigadors, ens sembla oportú que el premi es dediqui enguany a l’àmbit del teatre català contemporani sense fer especificació temàtica”, diu Gallén.

De fet, en les properes edicions el premi se centrarà en diversos períodes o temàtiques relacionades amb el teatre català i que no hagin estat objecte d’estudi. El jurat del premi està format per l’escriptor Narcís Comadira i quatre professors universitaris: Enric Ciurans, Albert Mestres, Francesc Foguet i Gallén mateix. El guanyador es donarà a conèixer el 18 de novembre, coincidint amb l’aniversari de la inauguració del Teatre Romea. El treball escollit serà publicat en format digital per l’Institut del Teatre i optarà a ser publicat en paper dins de les col·leccions del servei de publicacions de l’institut. A més, l’autor rebrà 4.000 euros i un diploma acreditatiu. Així mateix, l’Institut del Teatre organitzarà una exposició sobre la temàtica del treball guanyador.