Netflix respon a Spielberg: "Nosaltres estimem el cinema"

Després que Steven Spielberg hagi anunciat una campanya per excloure les pel·lícules de les plataformes de 'streaming' als Oscars, Netflix ha respost el cineasta amb l'afirmació: "Nosaltres estimem el cinema". En un missatge publicat a Twitter, la plataforma es defensa així de les crítiques de Spielberg i altres veus del sector contra aquells films que no han passat per les sales de cinema, sinó que s'estrenen directament a la televisió. Sense mencionar directament Spielberg, Netflix llista algunes de les coses que, diu, ells "estimen": "L'accés a les pel·lícules de les persones que no poden assumir el cost d'una entrada, o bé que viuen en municipis on no hi ha sales de cinema. Donar la possibilitat a tothom de gaudir del cinema a qualsevol lloc i de manera simultània. Proporcionar als cineastes més maneres de compartir l'art. Aquestes coses no són excloents".

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive. — Netflix Film (@NetflixFilm) 4 de març de 2019

Un dels portaveus d'Amblin, la productora de Spielberg, ha explicat que el cineasta prepara una campanya per canviar les normes dels Oscars, de manera que no hi puguin accedir pel·lícules que no s'hagin estrenat a les sales de cinema. Spielberg té previst reunir-se amb l'Acadèmia del Cinema de Hollywood per presentar-los la seva proposta a l'abril. De fet, fa temps que el director de films com 'Jurassic Park' i 'Ready Player One' s'ha posicionat en contra d'aquells films que no s'estrenen a les sales de cinema. Durant un discurs a la cerimònia dels premis del Cinema Audio Society, Spielberg va destacar: "Les grans contribucions que podem fer com a cineastes és proporcionar al públic l'experiència cinematogràfica a les sales. Soc un ferm defensor que les sales de cinema han d'existir per sempre".

Spielberg no és el primer que carrega contra les pel·lícules que s'estrenen directament a les plataformes de 'streaming'. Netflix va anunciar l'abril passat que es retirava del Festival de Cannes al saber que no podria participar a la secció oficial. Al Festival de Berlín, la pel·lícula 'Elisa y Marcela' d'Isabel Coixet produïda per Netflix va ser rebuda amb polèmica: més de 160 exhibidors alemanys van demanar que fos exclosa de la competició oficial perquè no passa "de manera normal" pels cinemes. De moment, l'Acadèmia del Cinema de Hollywood només ha dit que queda a l'espera de la reunió amb Spielberg i que les normes dels Oscars "estan obertes a modificacions".