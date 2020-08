El malson lovecraftià de Nicolas Cage i altres estrenes del cap de setmana

'COLOR OUT OF SPACE'

Nicolas Cage contra el color que va venir de l'espai exterior

Contemplant el paisatge que envolta la seva granja, la Theresa comenta al marit: “Estem vivint un somni”. S’equivoca: el que ve a continuació –l’arribada d’un meteorit que irradia un color que provoca terribles mutacions– serà un malson de naturalesa extracòsmica. Color out of space adapta el relat homònim de H.P. Lovecraft, autor emblemàtic del fantàstic i creador d’un univers difícil de traduir en imatges. L’imaginari lovecraftià està fet de la matèria intangible dels malsons; la seva prosa solemne sembla canalitzar les visions delirants d’algú que ha entrevist mons paral·lels poblats per horrors impossibles de descriure amb el llenguatge humà. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 7 d'agost



'THE WAY BACK'

Drama correcte al servei de Ben Affleck sobre l'esport com a via de redempci

Antiga estrella estudiantil del bàsquet, el Jack treballa ara a la construcció i s'entrega a l'alcohol. Quan rep una trucada del seu antic institut perquè entreni l'equip en què solia jugar, el protagonista veu l'oportunitat per tornar a encarrilar la seva vida. No costa gaire imaginar per on anirà aquest drama esportiu sobre un personatge que troba la salvació pròpia en salvar uns altres també en hores baixes, i The way back no té cops amagats en aquest sentit. Encara més, tira d'un lloc comú massa fàcil per justificar el trauma del protagonista i apunta, sense subratllat-ho, a la dimensió religiosa de tot plegat a través de l'escola catòlica que serveix de context. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 7 d'agost



'QUE SONI LA MÚSICA!'

Sororitat musical a l’armada a càrrec del director de 'Full Monty'

“La música té la capacitat de crear vincles entre la gent”, deia Gareth Malone en el clip promocional del programa The choir: millitary wives, que va emetre la BBC Two el 2011. Aquest compositor i director d’orquestra va tenir l’ocurrència de presentar-se en comunitats tan peculiars com un grup de cuiners, d’esportistes o de dones de militars que vivien en instal·lacions de l’armada, per ensenyar-los a cantar, formar un cor i gravar un reality de tot plegat. D’aquella exitosa idea ha nascut la dramèdia Que soni la música!, dirigida per Peter Cattaneo ( Full Monty), amb Sharon Horgan i Kristin Scott Thomas liderant l’equip de veus femenines del repartiment, i amb una història que sembla un greatest hits de les dramèdies britàniques d’esperit social. És a dir, un arc narratiu que va del melodrama a les tensions entre les protagonistes, i de l’esforç per comprendre’s al triomf social com a conclusió ètica. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 7 d'agost