El director M. Night Shyamalan rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

El director nord-americà d'origen indi M. Night Shyamalan rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges 2018, on també presentarà la seva nova pel·lícula 'Glass', segons ha anunciat aquest dijous l'organització. Shyamalan ha destacat per una carrera vinculada sempre al gènere fantàstic amb títols imprescindibles com 'El sexto sentido' (1999), 'El protegido' (2000), 'Señales' (2002) i 'Múltiple' (2016).

A més, a la secció oficial del festival es podrà veure 'Halloween (La noche de Halloween)', un 'reboot' de la pel·lícula de fa 40 anys on Laurie Strode se salvava del psicòpata Michael Myers; la producció de Netflix 'Apostle', del realitzador gal·lès resident a indonèsia Gareth Evans, i 'Overlod', una pel·lícula produïda per Bad Robot, la companyia de J.J. Abrams, que es projectarà fora de concurs. També hi competirà una de les pel·lícules més polèmiques de la temporada: ambientada a la ciutat de Salem, 'Assassination Nation' segueix les peripècies de quatre noies acusades de robatori i perseguides com si fossin les bruixes del nostre temps.

I del thriller a la ciència-ficció, i per partida doble. D’una banda, a 'Aniara', pel·lícula basada en el 'bestseller' homònim de Harry Martinson, s'hi narra una odissea per l’espai d’una tripulació amb destinació a Mart. I, d'una altra, la pel·lícula australiana 'Upgrade', dirigida per Leigh Whannell –que va presentar el segon capítol de la sèrie 'Insidious'– i que aquest any torna amb un film futurista en què un petit xip és capaç de crear un superhome que venjarà la mort de la seva dona. Les dues pel·lícules seran presents a Sitges 2018 a les seccions Fantàstic Discovery i Competició, respectivament.



Els elements de folklore i del 'western' es fonen a 'The wind', 'opera prima' de la realitzadora nord-americana Emma Tammi, que es podrà veure a la secció Discovery. També plena d’elements mitològics, i en aquest cas de contes de la cultura índia, competirà a la secció oficial la cinta 'Tumbbad', dirigida per Rahi Anil Barve i Adesh Prasad. La pel·lícula, que va obrir la Setmana de la Crítica a Venècia, és un conte terrorífic en què la recerca d’un tresor amagat a l’interior d’una mansió portarà a l’horror extrem. Un altre dels habituals de la secció oficial és el director japonès Shinya Tsukamoto que, després de submergir-se en la Segona Guerra Mundial en el seu anterior film, torna ara amb 'Killing', on explora el pes de la violència en l’època samurai.



Fora de competició, però també dins la secció oficial, es podrà veure 'Anon', el film de ciència-ficció dirigit per Andrew Niccol, a més de les pel·lícules 'In Fabric' i 'High Life', de Peter Strickland i Claire Denis respectivament, amb el terror i la ciència-ficció com a premisses; les dues superproduccions fantàstiques coreanes 'Along with the gods: the last 49 days' i Along with the gods: the two worlds', vistes cadascuna per 14 milions d’espectadors al seu país. Per completar el cartell asiàtic no hi faltarà el director xinès Tsui Hark, que oferirà una nova aventura fantàstica, i ja en són tres, amb 'Detective Dee and the four heavenly kings'.

Un esdeveniment especial serà la projecció de 'Mi vecino Totoro', del mestre Hayao Miyazaki en l’any que es compleix el 30è aniversari de la seva estrena.

En el capítol televisiu destaca la projecció exclusiva del primer episodi de la novena temporada de 'The walking dead'.