L'OBC porta Bernstein i la música de ballet a la platja de Sant Sebastià de Barcelona

L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ha tornat a portar, per cinquè any consecutiu, la música a la platja de Sant Sebastià de Barcelona per celebrar el Dia de la Música. La cita ha aplegat més de 14.000 persones aquest dissabte a la nit. Álvaro Albiach ha sigut el director encarregat de dirigir el concert. Aquest any l'actuació ha tingut com a protagonistes el compositor Leonard Bernstein, de qui aquest any se celebra el centenari del naixement, i la música de ballet d'obres com 'El Trencanous' i 'Vals de les flors' de Txaikovski. L'OBC creu que amb aquesta 5a edició el concert a la platja "s'ha consolidat com una de les cites musicals ineludibles de l'estiu a Barcelona".

Gent de totes les edats s'ha acostat a la Barceloneta i ha omplert la sorra per gaudir del tradicional concert simfònic al costat del mar. El repertori ha inclòs fragments de grans obres simfòniques de Bernstein, Txaikovski, Britten, Delibes i Manuel de Falla, entre d'altres. Però també hi ha hagut temps per a les sorpreses amb la interpretació dels bisos 'Camperola de Toldrà', 'Danzón, núm. 2' de Márquez Navarro i el 'Mambo' de 'West side story' com a cloenda final.



El director del concert, Álvaro Albiach, s'ha mostrat molt emocionat per la "càlida rebuda" que ha tingut i ha recordat que "l'hàbitat natural de l'Orquestra és L'Auditori, i cal anar-hi més". L'OBC actuarà en directe els dies 18 i 19 de juliol amb la reposició de 'West side story' (la projecció de la pel·lícula amb música en directe), que va exhaurir totes les entrades als concerts del mes de gener passat.



Els que no hagin pogut assistir al concert de la platja el podran veure en diferit pel 33 el divendres 6 de juliol a les deu de la nit.