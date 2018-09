L'ONU recomana a Espanya jutjar els crims del franquisme

El relator especial de les Nacions Unides (ONU) per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició, l'argentí Fabián Salvioli, ha qualificat de "positiva" la decisió d'exhumar el dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i ha instat el govern de Pedro Sánchez a fer més passos en defensa de les víctimes de la dictadura. Ho ha afirmat en declaracions als periodistes a les portes del Congrés de Diputats, on ha estat acompanyat pels grups parlamentaris d'Units Podem, Esquerra Republicana i el PNB, així com per Compromís i EH Bildu.

Salvioli ha subratllat que l'exhumació del dictador és "un pas positiu" i ha recordat que el seu antecessor en el càrrec, el colombià Pablo de Greiff, ja va assenyalar en la seva anterior visita a Espanya, el 2014, que s'havien de fer passos en aquest sentit per, entre altres coses, resignificar el Valle de los Caídos perquè no segueixi sent un monument "oprobiós" per a les víctimes del franquisme.

Però és un pas, segons Salvioli, que ha de ser "continuat" en altres matèries, entre les quals ha citat la necessitat de fer "reparacions integrals" a totes les víctimes, "no obstaculitzar" les querelles que s'estan posant en altres països com l'Argentina i complir amb l'obligació d'extradir o jutjar els responsables de les violacions als drets humans comeses durant la dictadura.

"No hi ha impediment"

"No hi ha cap impediment des del dret ni nacional ni internacional per jutjar i condemnar els responsables [dels crims del franquisme]", ha manifestat el relator de l'ONU abans de reunir-se amb l'intergrup de memòria històrica de la cambra baixa.

Salvioli ha acudit aquest dimarts al Congrés, a més, per impartir una conferència sobre la situació d'impunitat dels crims de la dictadura i de la Guerra Civil a Espanya en relació amb les directrius que l'anterior relator de l'ONU, el colombià Pablo de Greiff, va lliurar al govern de Mariano Rajoy fa quatre anys.

La seva intenció, segons ha apuntat als mitjans, és "cooperar" en matèria de memòria històrica per posar èmfasi en les mesures que Espanya ha de prendre per garantir a les víctimes de la dictadura la memòria, la justícia, les reparacions i les garanties de no repetició.