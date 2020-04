Òmnium s'incorpora al projecte de Llibreries Obertes per fer créixer Sant Jordi

Òmnium Cultural s'incorpora a la campanya en línia Llibreries Obertes. Sota el lema “Regala un llibre per Sant Jordi" es proposa vendre mig milió d'euros en llibres per aquest Sant Jordi confinat. Aquest import arribarà íntegre a les llibreries de proximitat que estan patint els estralls de la crisi provocada pel coronavirus. La cooperativa Som i l’agència Mortensen van engegar aquesta campanya fa uns dies i ara Òmnium passarà a liderar el projecte després que alguns llibreters mostressin disconformitat sobre el seu funcionament i pel fet que només cobraven a l'inici el 50% de l'import dels llibres venuts a través d'aquesta plataforma i l'altre 50% quan es lliuraven.

La suma d’Òmnium a Llibreries Obertes possibilitarà així que les llibreries rebin el 100% de l’import de la venda del llibre en el moment en què es fa la comanda. També ha comportat que hi hagi més títols en catàleg (fins a 7.000), més editorials representades, més llibreries adherides (400 d'arreu dels Països Catalans), més entitats i associacions compromeses. Una altra novetat és que e l procés de compra en línia incorpora ara l'opció d’arrodonir el preu a l’alça i destinar aquests diners a projectes que donen resposta a l’emergència social derivada de la crisi del covid-19.

L'arrencada de Llibreriesobertes.cat, impulsada pel grup Som i Mortensen, divideix el sector

“La cultura és imprescindible per recuperar-nos d’aquesta crisi –ha assegurat el president d’Òmnium, Jordi Cuixart–. Assumim col·lectivament la responsabilitat d’enfortir les llibreries, una de les millors maneres de mantenir l’esperit crític i viure en societats lliures i dignes”. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha destacat que Llibreries Obertes suposarà “una injecció de liquiditat directa i importantíssima per als llibreters”. “Volem que les llibreries tornin a obrir i, per això, malgrat les adversitats, aquest Sant Jordi fem una crida a regalar llibres, com fem cada any, per seguir construint un futur compartit”. Llibreries Obertes, que ja ha venut més de 10.000 llibres, compta amb el suport de la companyia de telecomunicacions Parlem, que ha invertit 70.000 euros en una campanya publicitària de premsa i televisió.

A banda d'aquest Sant Jordi excepcional, el 23 d'abril, la Cambra del Llibre té previst celebrar un Sant Jordi alternatiu el 23 de juliol, preveient que aleshores ja es podran posar les tradicionals parades de llibres al carrer, organitzar les habituals sessions de signatures i la resta d'activitats festives relacionades amb la diada. Si no es pot fer al juliol per la pandèmia, aleshores es posposaria a l'octubre.