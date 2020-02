'El huevo del dinosaurio (Öndög)': estepes infinites i vides en resistència

Direcció: Quan'an Wang. Guió: Quan'an Wang. 100 min. Mongòlia i Xina (2019). Amb Aorigeletu, Gangtemuer Arild, Dulamjav Enkhtaivan

Mongòlia és un dels països més grans del món: el seu territori va des de Rússia a la Xina travessant una bona part de l’Àsia Central. Malgrat l'extensió, els costums i les formes de vida d'una part dels habitants estan condemnats a desaparèixer, devorats per l'avenç de la imparable industrialització xinesa i l'economia global. En aquest sentit, el cinema d'aquest país s'ha preocupat de registrar unes maneres de viure en extinció o, més aviat, en resistència; i sota aquests paràmetres se situa El huevo del dinosaurio (Öndög), el setè llargmetratge de Wang Quan’an, cineasta xinès d'origen mongol que, després de la celebrada El casament de la Tuya (2007), torna a les estepes del seu país per deixar constància de la seva grandiositat a partir d'uns elements narratius mínims: un crim, una pastora que ha d'acompanyar un policia inexpert durant una nit custodiant el cadàver d'una dona i el paisatge. Perquè El huevo del dinosaurio arrenca com si fos una variació del noir rural en voga en el circuit dels festivals actuals per acabar transformant-se en un estudi de personatge, passant amb parsimònia i delicadesa d'un gènere cinematogràfic a l'altre, modulant els codis dels films policíacs a través de la mirada etnogràfica amb perícia i sentit de l'humor. Una pel·lícula sobre els extrems de la vida i en la qual el temps s'esvaeix cap a l'infinit.