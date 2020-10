Antonio Onetti, reelegit president de la SGAE

El guionista Antonio Onetti ha estat reelegit president de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) amb 39 vots a favor i cap en contra en una reunió de la junta directiva de l'entitat. Onetti va accedir al càrrec el 30 d'abril, quan va substituir el president en funcions, Fermín Cabal. Onetti es converteix d'aquesta manera en el 45è president de l'organització.

Segons ha explicat, el seu principal objectiu és "continuar el camí emprès per aconseguir una SGAE més plural, més eficient, governada per les bones pràctiques". El dramaturg ha afegit: "L'entitat ha de ser un exemple de bon govern, equilibri i cerca del bé comú i, per això, ara tenim una junta directiva unida en un projecte comú".

Onetti opina que "vivim en temps difícils, perquè la pandèmia ha causat en el teixit cultural un impacte sense precedents". "Tot i així, el nostre full de ruta ha de ser clar: hem de treballar per una administració acord amb els nous temps i ser capaços d'estar a l'alçada del talent dels nostres socis", ha afegit.

La presidència de la institució no ha estat l'únic tema de l'agenda. La junta directiva de la SGAE també ha escollit els quatre vicepresidents de l'entitat: Sabino Méndez per al Col·legi de Petit Dret (música); Carlos Navarro per al Col·legi de l'Audiovisual, Fermín Cabal per al Col·legi de Gran Dret (arts escèniques) i Carlos Martínez per al Col·legi d'Editors. D'altra banda, els 13 membres del consell de direcció han estat escollits per unanimitat.

Al llarg dels seu 120 anys d'història, la SGAE ha estat presidida per compositors com Amadeu Vives i Francisco Alonso, dramaturgs com Benito Pérez Galdós i Pedro Muñoz Seca i cineastes com José Luis Borau.