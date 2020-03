Oques Grasses i Mishima, caps de cartell del Fred Festival

El Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa, tornarà a ser l'escenari del Fred Festival durant el cap de setmana del 15 i el 16 de maig. Aquesta segona edició compta amb Oques Grasses i Mishima com a caps de cartell. Més de 10 artistes actuaran al festival, que inclou una varietat de gèneres amb grups de pop, trap i rumba. Intana, Maren, Cesc i Caseta presentaran els seus nous treballs, mentre que Bounties estrenarà els singles No me importa i Trains.

El Fred Festival comptarà amb diferents espais. A l'escenari principal hi tindran lloc les actuacions anunciades al cartell i el concurs Talent, que se celebrarà el 10 d'abril. També hi haurà l'escenari Claustre, on hi haurà concerts en acústic que s'alternaran amb els de l'escenari principal. En aquest espai hi actuaran Yudi Saint X, Odettes, Júlia Moumen, Tagi Mo, Tono i Xexe, tots grups del Vallès. En aquesta edició el festival també comptarà amb diferents food trucks i amb un mercat que inclourà moda, tendències i disseny. Els abonaments es poden aconseguir a través de la plataforma Cooncert.