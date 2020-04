L'Orquestra Camera Musicae planteja un quinzè aniversari per "tocar l'excel·lència"

"És una situació molt estranya", admet el director de l'Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), Tomàs Grau, mentre va endreçant la pantalla de l'ordinador perquè hi apareguin tots els periodistes convidats a la roda de premsa telemàtica. "El més important és la salut", diu Grau, que explica que una de les àvies ha passat el covid-19 a la residència "asimptomàticament". La salut, o més aviat la crisi sanitària, anirà traient el cap de manera més o menys explícita al llarg d'una trobada virtual convocada per presentar els nou concerts de la temporada 2020-2021 que l'orquestra tarragonina farà al Palau de la Música.

Noms com Maria João Pires, Ivo Pogorelich, Mischa Maisky, Midori i Andrea Marcon il·luminen una temporada que coincideix amb el 15è aniversari de l'orquestra. "Hem anat evolucionant molt, sobretot els últims deu anys", diu Grau, que ha dissenyat la programació amb la intenció de "tocar l'excel·lència", en un doble sentit, tant pel que fa a la qualitat interpretativa com al material que interpretaran al Palau de la Música del 21 de setembre al 23 de maig. Això sí, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. "S'ha de garantir que els músics de l'orquestra puguin tocar junts fent tests. Mentre no es facin tests a tothom no hi haurà concerts", assegura Grau posant sobre la taula una problemàtica que hauran d'afrontar les grans formacions musicals. Cal recordar que la distància de seguretat sanitària és pràcticament impossible en sales de concerts que han d'encabir desenes de músics d'una orquestra simfònica en un fossat o dalt de l'escenari.

Un vot de confiança a la medicina

Grau ho explica amb seny i responsabilitat. "Fa dos anys que treballem en aquesta programació. Si al setembre es poden fer concerts serà una gran notícia, amb un 50% d'aforament o amb un terç, això ja es veurà. I esperem poder tornar a la normalitat a l'hivern. Hem de donar un vot de confiança a la medicina mundial per reduir la viralitat", diu. I si no es poden fer els concerts, la idea és ajornar-los i seguir la mateixa política que el Palau de la Música: proposar "el bescanvi d'entrades" i si no pot ser "la devolució de l'entrada" sense demanar cap justificació. De fet, ja ha passat amb els tres concerts de la temporada 2019-2020 que han hagut de suspendre, i és possible que passi el mateix amb les actuacions que té l'orquestra al juliol. "Tothom està a l'expectativa i encara és un pèl massa d'hora per parlar", afegeix.

La realitat telemàtica és aclaparadora perquè no permet que els participants en la roda de premsa puguin aparcar el pes de la pandèmia. Tanmateix, hi ha mirades que agafen vida quan Grau explica els nou programes. Al cap i a la fi, és reconfortant pensar que el 22 de desembre Maria João Pires s'asseurà al piano per interpretar el Concert per a piano i orquestra núm. 20 de Mozart dins un programa mozartià completat amb la simfonia Júpiter. "És la cirereta del 15è aniversari", admet Grau, que no fa servir el condicional quan parla de música.

La temporada de l'OCM, tal com està prevista en el paper, s'inaugurarà el 21 de setembre amb la Novena de Beethoven dirigida pel mateix Grau i amb la participació de l'Orfeó Català i de quatre solistes que han tingut "molta relació" amb l'orquestra: la soprano Marta Mathéu, la mezzosoprano Tànit Bono, el tenor Marc Sala i el baríton Josep-Ramon Olivé. "Amb la Novena acabem el projecte Beethoven que hem anat fet en temporades anteriors", recorda Grau.

La 'Tràgica' de Schubert

La segona cita, el 25 d'octubre, tindrà com a protagonista el pianista Ivo Pogorelich, solista en el Concert per a piano i orquestra núm. 2 de Rakhmàninov, "el més romàntic entre els clàssics russos", que dialogarà amb Simfonia núm. 4 de Brahms, "un clàssic entre els romàntics". El 29 de novembre el director italià Andrea Marcon dirigirà el Triple concert per a violí, violoncel i piano de Beethoven, amb el Trio Fortuny, i la Simfonia núm. 4 Tràgica de Schubert. "És una simfonia molt maca, amb cites a Beethoven. Per això completem el programa amb el Triple concert", explica Grau.

Per a l'Orquestra Simfònica Camera Musicae l'any 2021 començarà el 9 de gener sota la direcció de Virginia Martínez amb un concert dedicat a John Williams, concretament a les bandes sonores de La guerra de les galàxies, E.T., Harry Potter, Jurassic Park i La llista de Schindler. "Però només hi haurà la música, sense pantalles, i interpretant les partitures originals de John Williams", precisa Grau. Després, el 31 de gener, Mischa Maisky serà el solista del Concert per a violoncel i orquestra de Dvorák, en la mateixa vetllada que s'interpretarà la Suite núm. 2 de Daphnis et Chloé i el Bolero de Ravel. Aquesta segona part més francesa és la manera que ha pensat Grau d'introduir l'orquestra en un repertori que fins ara han "explorat poc".

Si el concert amb Pires és la cirereta, el repte, o un dels reptes, és la Passió segons Sant Mateu de Bach, que l'OCM tocarà el 28 de febrer. "És un encàrrec del Palau de la Música, dins de les commemoracions del centenari del primer cop que es va interpretar aquesta Passió a Catalunya i a l'Estat", recorda Grau. L'orquestra compartirà escenari amb solistes de la Filharmònica de Berlín, el Cor Infantil de l'Orfeó i l'Orfeó Català, sota la direcció de Simon Halsey.

El penúltim concert de la temporada del l'OCM al Palau de la Música, el 26 d'abril, també serà un repte, "amb la plantilla completa" de l'orquestra tocant La consagració de la Primavera de Stravinski en la segona part d'una actuació que s'obrirà amb el Concert per a violí i orquestra de Brahms, amb la japonesa Midori com a solista. I l'any de la formació tarragonina al Palau es tancarà el 23 de maig del 2021 amb la recuperació del Rèquiem de Mozart, sota la batuta de Salvador Mas, que van interpretar fa un parell de temporades a la catedral de Barcelona i que va superar totes les expectatives d'assistència de públic.

Pel que fa a les entrades, es mantenen els preus, entre 18 i 56 euros, tret dels concerts de Pires (de 18 a 68) i la Passió segons Sant Mateu (de 20 a 48), i el dedicat a John Williams (39 euros de preu únic).