Els Oscars es fan enrere i no entregaran premis durant els anuncis

L'Acadèmia de cinema de Hollywood havia anunciat que entregaria quatre guardons durant les pauses publicitàries amb l'objectiu de retallar la durada de la gala. Les categories afectades eren les de millor muntatge, fotografia, curt d'acció i maquillatge i vestuari. La idea era enregistrar els discursos i emetre'ls durant el directe, per alleugerir la gala. Això volia dir que la possible victòria de Rodrigo Sorogoyen amb 'Madre' no es veuria per televisió.

Les crítiques dels professionals del sector no es van fer esperar. Una carta oberta, signada pels directors Martin Scorsese i Spike Lee, els actors Robert de Niro, Meryl Streep i George Clooney, i 300 altres pesos pesants de Hollywood van acusar l'Acadèmia de "relegar aquesta artesania essencial a un estatus menor" i insultar els professionals que treballen en les quatre àrees. Els organitzadors han fet marxa enrere i han anunciat en un comunicat que han "escoltat els comentaris" i que la gala no tindrà "edicions" i es presentarà en el seu format tradicional.

Després que l'última gala dels Oscars arribés a mínims històrics, la cadena ABC busca maneres de revitalitzar-la. Una proposta va ser crear una categoria d'Oscar popular (que també va fracassar) i ara aquesta retallada de 30 minuts de la gala, que s'ha descartat. A més, aquesta serà una edició atípica de la gala perquè no hi haurà presentador després d'una polèmica amb el còmic Kevin Hart.