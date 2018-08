El PEN Internacional reclama la llibertat de Sànchez i Cuixart

El PEN Internacional demana a les autoritats espanyoles "que retirin els càrrecs de sedició i rebel·lió contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que posin fi immediatament a la seva detenció preventiva". En un comunicat, l'entitat amb seu a Londres, que va ser una de les primeres organitzacions no governamentals del món i va ser pionera fa gairebé un segle en la defensa dels drets humans, lamenta "l'ús de mesures judicials per frenar el debat democràtic a Catalunya" i "l'ús de la presó preventiva per expressar de manera no violenta opinions polítiques dissidents".

El PEN Internacional, que està vinculat a la literatura i té una delegació a Catalunya, ja havia condemnat la decisió del Tribunal Suprem que havia sentenciat a la presó el raper Valtonyc, actualment a l'exili, així com "l'efecte esgarrifós sobre la llibertat artística de l'anomenada 'llei mordassa'". Aquest dimarts el director executiu del PEN Internacional, Carles Torner, va visitar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó de Lledoners. D'aquí el seu posicionament posterior. "Juntament amb altres organitzacions de drets humans, el PEN Internacional considera que les detencions preventives de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez constitueixen una restricció excessiva i desproporcionada del seu dret a la llibertat d'expressió i assemblea pacífica", diu el comunicat.