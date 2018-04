El PSOE demana la il·legalització de la Fundación Francisco Franco

El PSOE ha presentat una moció al Senat per promoure la il·legalització de la Fundación Francisco Franco. Els socialistes argumenten que l'entitat és contrària a la Constitució i a la llei de memòria històrica. De moment, han demanat que l'Advocacia de l'Estat faci un informe sobre la legalitat de l'organització i les seves activitats.

La proposta ha sigut presentada davant la comissió constitucional del Senat. "No pot ser legal una fundació que enalteix i exalta la dictadura i defensa la vulneració dels drets humans que va dur a terme la dictadura de Franco", assegura el PSOE.

L'1 d'abril, la Fundación Francisco Franco va retre homenatge al dictador i va celebrar el dia de la victòria franquista:

Terminado el día de la victoria os seguiremos informando de los 37 años de Paz a pesar de los impedimentos de los grandes demócratas, los antepasados de los lacitos amarillos y la banda terrorista ETA. Leed la historia,España siempre gana. — Fundación F. Franco (@FNFFranco) 1 de abril de 2018

Ciutadans ha assegurat que accepta debatre la il·legalització de la Fundación Francisco Franco però amb alguns matisos. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha equiparat la Fundación Francisco Franco amb altres entitats que, en la seva opinió, "van en contra dels valors constitucionals", referint-se a ANC i Òmnium Cultural. En una entrevista a la Cadena SER, Villegas ha assegurat que personalment mai s'havia plantejat si s'havia d'il·legalitzar o no l'entitat franquista però creu que és un "debat legítim". Villegas també ha defensat "la llibertat d'expressió, fins i tot, quan atempta contra els valors constitucionals".

Segons la petició del PSOE, l'Advocacia de l'Estat ha d'informar si l'organització respon a l'interès general, una obligació que, segons la llei, haurien de complir les fundacions. Altres requisits de les fundacions haurien de ser la defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i d'altres actes violents o la defensa de valors com l'assistència i la inclusió social. L'Advocacia de l'Estat també s'haurà de pronunciar si compleix amb la llei de memòria històrica i si ha de continuar guardant arxius públics. El PSOE destaca que la Fundación Francisco Franco ha rebut diners públics per informatitzar i adequar els seus arxius.



La iniciativa socialista conclou que s'han d'impulsar les modificacions legals necessàries per declarar il·legals les associacions i fundacions que promouen directament o indirectament l'odi, la hostilitat, la discriminació i la violència contra les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme o que realitzen apologia del franquisme, el feixisme i el nazisme.





Altres intents d'il·legalització

No és la primera vegada que es demana la il·legalització de la Fundación Francisco Franco. L'agost del 2017 hi va haver una altra petició de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica perquè el Congrés il·legalitzés l'entitat. La resposta de la Fundación va ser contundent: "La defensa de la FNFF és, a dia d'avui, una obligació cívica, per sobre de discrepàncies ideològiques o simpaties polítiques. És la pedra angular del respecte a la llei i a la investigació històrica de la societat espanyola. És la clau per permetre el reconeixement i homenatge públic a les víctimes causades pel Front Popular, i aconseguir la declaració de genocidi per la matança de catòlics que va provocar. Però a més és una obligació per evitar la il·legalització de tot aquell que planta cara a les exigències totalitàries de l'esquerra".