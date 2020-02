Un altre cinema que plega: el Palau Balaña tancarà el 28 de febrer

Un cinema menys a Barcelona. El Palau Balaña tancarà definitivament les portes el 28 de febrer, segons ha pogut confirmar l'ARA. Es tracta d'un dels cinemes més antics de Barcelona, fundat el 1965 poc després de la mort del patriarca del Grup Balaña, Pedro Balañá Espinós. Quan es va obrir, el Palau Balaña era la joia de la corona del grup empresarial, un cinema de 1.600 localitats. El 2002 es va reformar i va reobrir com a multicinema de set sales equipades amb tecnologia digital 3D. El Grup Balaña té previst fer un comunicat per informar del tancament del cinema.

El tancament del Palau Balaña s'afegeix a una llista cada vegada més nombrosa de baixes en el circuït d'exhibició cinematogràfic de Barcelona. Fa un any i mig, el juliol del 2018, abaixava la persiana l'Aribau Club de Gran Via, fundat el 1936 com a Club Doré. El 2014 va desaparèixer el Club Coliseum, que avui és una macroagència de viatges. Un any abans tancava el Cine Urgell, que fa uns mesos va reobrir com a supermercat de la cadena Bonpreu. Després del tancament del Palau Balaña, el grup mantindrà sis cinemes en funcionament a Barcelona: Arenas Multicines, Aribau Multicines, Balmes Multicines, Bosque Multicines, Glòries Multicines i Gran Sarrià Multicines.