Un llibre recull els 110 anys d'història del Palau de la Música

El llibre 'Història musical del Palau, 1908-2018', publicat per Huygens Editorial i el Palau de la Música, commemora 110 anys d'història amb un itinerari textual i gràfic que segueix un ordre cronològic. L'autor principal del recull és Pere Andreu Jariod, però el llibre inclou textos i aportacions de 27 experts en la matèria amb més de 200 fotografies.

'Història musical del Palau, 1908-2018' va adreçat a l'aficionat de la música i exposa moltes informacions sorprenents. Per exemple, relata alguns dels moments musicals més destacats que han tingut lloc al Palau i el paper que hi van jugar figures importants per a la història del país, com Pau Casals i Eduard Toldrà. A més a més, descriu el pas pel Palau de grans noms de la composició que han dirigit o interpretat la seva pròpia música a l'espai i les actuacions de les orquestres més grans del panorama internacional. El llibre es pot adquirir a la Botiga del Palau i a la web de l'editorial Huygens a un preu de 48 euros. Després de la diada de Sant Jordi, es podrà comprar a les llibreries.