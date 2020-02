Palau 100 s’obre a les noves maneres de viure la música

La propera temporada Palau 100 presenta disset concerts del 19 d'octubre del 2020 al 6 de juny del 2021, 12 en abonament i 5 a Palau 100+ en un recorregut especialment simfònic i la presència de filharmòniques com les de Berlín, Munic, Dresden o Sant Petersburg. Alguns dels esquers principals són el director "llegendari" Iuri Termikànov –en paraules de Joan Oller, director del Palau de la Música–, o l'efervescent François-Xavier Roch, que pujaran per primer cop a l'escenari modernista. A més, també desfilaran els nous referents de la direcció orquestral, amb noms com Kirill Petrenko, nou director de la Filharmònica de Berlín, i Teodor Currentzis, l' enfant terrible de la direcció actual.

"Currentzis s'autodefineix com a director, compositor i actor, i això ja diu molt, perquè assumeix un component de teatralitat", ha explicat aquest dimarts Oller en la presentació de la temporada. Currentzis dirigirà les últimes obres de Malher i Txakovski amb el grup que va fundar el 2011, Musica Aeterna, en una de les cites més esperades de l'any. "Podem dir que Dudamel va aportar energia tropical a la interpretació, Gardiner historicisme i Currentzis teatralitat en la pròpia música. Cal renovar el seu missatge a través de les interpretacions perquè la societat canvia i les interpretacions també", assegura Oller.

L'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Santtu-Matias Rouvali, serà l'encarregada d'alçar el teló de la temporada amb un repertori de Sibelius, Dvorák i Stravinsky, en el cinquantè aniversari de la seva mort. Temirkànov abordarà un programa balletístic amb peces de Stravinsky, Borodin i Prokófiev en una temporada en què també es podrà escoltar Un rèquiem alemany de Brahms amb la Balthasar Neumann Chor & Ochester. D'altra banda, amb la voluntat de potenciar les integrals que segons Oller permeten una aproximació nova que va més enllà del concert, n'han programat una de dedicada a les simfonies de Schumann amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniele Gatti.

La Simfònica del Liceu tornarà a visitar el Palau amb el seu titular amb un programa de Wagner, Strauss i Ligeti al voltant de la mort, mentre que l'Orquestra Filharmònica de Dresden, que celebra 150 anys, interpretarà sota la batuta de Pablo González el Concert per a piano núm. 4, op. 58 de Beethoven i Vida d'heroi de Strauss. Portarà més Strauss Pinchas Zukermann, que tocarà la viola en la segona part del concert amb Don Quixote al costat de la seva dona, la violoncel·lista Amanda Forsyth, mentre que a la primera tocarà el violí ( Concert per a violí núm. 3, KV 216 de Mozart) amb la Simfònica de la WDR de Colònia dirigida per Cristian Măcelaru.

La Capella Reial de Catalunya donarà vida a La creació de Haydn amb Savall al capdavant, mentre que Ros Marbà dirigirà l'OBC a El giravolt de maig de Toldrà. També hi haurà música francesa amb Les Siècles & Roth, i italiana amb una versió sui generis de Les quatre estacions de Vivaldi a càrrec de Giuliano Carmignola. El contrapunt contemporani el posarà la Reial Orquestra Simfònica de Sevilla amb Kari Krikku al clarinet i dirigida per Ernest Martínez Izquierdo. El programa inclou peces de Sibelius ( Simfonia núm. 5) i de la compositora finesa K. Saariaho, la nova resident del Palau.

Tercera dona en vint anys

La directora i soprano canadenca Barbara Hannigan serà la primera dona que dirigirà a Palau 100 una orquestra simfònica important, i serà la de Munic amb la Quarta de Mahler. "Abans hi havia hagut dues dones, però van dirigir orquestres de cambra petites", aclareix Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau. D'altra banda, el Palau participa en el programa La maestra de la Xarxa ECHO per donar possibilitat a les dones a "assolir la primera divisió", comenta Oller: "En aquest àmbit no podem pensar que s'assoleixi la paritat ràpidament perquè és un problema social".

Pel que fa al finançament del cicle Palau 100, Oller té motius per estar orgullós: "Dels 1,7 milions d'euros que costa la temporada només el 12% procedeix de les subvencions, i la resta és taquilla". La temporada sencera es presentarà el 26 de març i John Eliot Gardiner tornarà per dirigir, per primer cop, la Passió segons Sant Joan de Bach, el 9 d'abril del 2021.