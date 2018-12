Patti Smith i The Human League, al Festival de la Porta Ferrada

Patti Smith serà una de les estrelles de la 57a edició del Festival de la Porta Ferrada, que se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols l'estiu de l'any que ve. A més de Patti Smith, que actuarà el 7 d'agost a l'Espai Port, el festival organitzat per la promotora The Project també ha confirmat els concerts del grup britànic The Human League (14 d'agost) i la cantant gallega Luz Casal (6 d'agost). A més, el 29 de juliol hi haurà una actuació de God Save the Queen, la banda d'homenatge a Queen.

Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda aquest divendres 21 de desembre a les 12 a la web del festival.