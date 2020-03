Pearl Jam cancel·la la gira a causa del coronavirus i critica el govern dels Estats Units

El grup Pearl Jam ha decidit cancel·lar la seva gira. Així ho han anunciat a les xarxes socials: "Com a residents a la ciutat de Seattle, hem estat testimonis de com aquestes situacions tan desastroses poden empitjorar. Les escoles dels nostres fills han tancat, i també ho han fet les universitats i els negocis".

We understand it is important to know how ticketing will work. Ticketmaster will be in touch shortly, but current tickets will be honored for the new dates. — Pearl Jam (@PearlJam) March 10, 2020

En un llarg fil, la banda explica de forma detallada per què han pres una decisió que asseguren que no ha estat gens fàcil: "Està sent brutal i serà pitjor. Se'ns ha dit que hem d'evitar les grans aglomeracions perquè el risc és alt i aquesta crisi global ens afecta a tots". Expliquen que la gira els ha costat mesos de feina i que han estudiat altres alternatives, però que no tenen cap més opció que cancel·lar-la, perquè la seva prioritat és la seguretat del seus seguidors. El risc, diuen, és massa alt: "A més, hem de tenir en compte que som un grup amb fans apassionats que viatgen des de molt lluny per poder-nos veure. Sempre hem estat orgullosos d'aquesta energia i devoció. Tanmateix, actualment s'han d'evitar els viatges".

Critiquen també la poca claredat i el poc control per part del govern dels Estats Units: "No ha ajudat gens el fet que no hi hagi hagut missatges clars per part del nostre govern sobre mesures de seguretat o sobre què hem de fer amb la nostra feina. No tenim exemples del ministeri de Sanitat de com s'ha d'actuar ni res que indiqui que ho té controlat, i no creiem que això canviï properament. Altra vegada, aquí, a Seattle, vivim una situació que no desitgem a ningú. Desitgem a la resta del país que puguin evitar els efectes i negatius, i conservar tot el que vol dir formar part d'una comunitat, tenir cura els uns dels altres".

No és el primer grup que cancel·la una gira. També es va cancel·lar el festival South by Southwest (SXSW). A Itàlia el govern ha decretat el tancament de cinemes, teatres i museus, una mesura a la qual es van afegir diumenge els Museus del Vaticà, en principi fins al 3 d’abril. A França, Macron va prohibir dijous les concentracions de més de 5.000 persones fins al 31 de maig, una data que després es va traslladar al 15 d’abril. Diumenge, però, el govern va ampliar la prohibició a les reunions de més de 1.000 persones, sense especificar el final de la mesura.

Madonna ha cancel·lat els seus concerts a París, i també ho han fet la Philharmonie de París i l'Òpera de París. En canvi, l'Òpera Comique de París es planteja reduir el públic del seu pròxim espectacle a 800 persones (l'aforament és de 1.600 persones). De fet, el ministre de Cultura francès ha estat el primer infectat de coronavirus del país.

Artistes com BTS, Avril Lavigne i Green Day ja han cancel·lat en els últims dies gires per l'Àsia, i la revista Rolling Stone es preguntava fa uns dies si el coronavirus podia obligar a suspendre el festival Coachella, que en principi se celebrarà del 10 al 19 d’abril a Indio, a Califòrnia.

Ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona ni el Gremi de Llibreters es plantegen anul·lar Sant Jordi. La conselleria de Sanitat assegura que està analitzant cas per cas, i que cancel·lar Sant Jordi, ara per ara, no és a l'agenda. El Gremi de Llibreters també treballa amb tota normalitat i prepara el Sant Jordi com s'ha fet altres anys.