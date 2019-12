Pep Tugues dimiteix com a director del Teatre-Auditori de Sant Cugat

Pep Tugues ha presentat aquest divendres la seva renúncia com a director del Teatre-Auditori de Sant Cugat. Tugues continuarà al càrrec de manera interina fins al primer trimestre del 2020, quan està previst que es convoqui un concurs públic per cobrir la seva plaça. L'Ajuntament de Sant Cugat preveu que el concurs es resolgui abans del setembre. Tugues era director del Teatre-Auditori des de feia 14 anys i també gestionava l'Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural (OAMCC), que desapareixerà amb la seva marxa. Les biblioteques de Sant Cugat passaran a formar part de la regidoria de Cultura i el Teatre-Auditori estarà gestionat per una empresa pública.

Tugues va situar-se al focus mediàtic a principis de desembre, quan el mitjà digital El Cugatenc va publicar un article amb el testimoni d'una extreballadora del Teatre-Auditori que denunciava assetjament laboral per part de Tugues. Arran d'aquest testimoni, membres de col·lectius feministes van interrompre la presentació de la programació del Teatre-Auditori el 4 de desembre amb una pancarta i la lectura d'un manifest. Les manifestants van demanar el cessament del director, a qui van acusar de "l'assetjament laboral que durant catorze anys han patit i pateixen diversos treballadors del Teatre-Auditori Sant Cugat". Tot i això, l'Ajuntament de Sant Cugat assegura que la renúncia de Tugues s'emmarca en els canvis organitzatius previstos del nou equip de govern.