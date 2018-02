Un Picasso de 2,5 milions i un ‘Guernica’ trossejat i buit

Encara que no ho sembli, hi ha molta vida a Arco fora de la polèmica que ha provocat la retirada de l’obra de Santiago Sierra. Dimarts a la tarda, abans que esclatés la història, ja es podien contemplar algunes obres magnífiques. A l’estand de Leandro Navarro dona la benvinguda als visitants una petita i rara tauleta ceràmica de Joan Miró amb un dels seus personatges característics realitzada als tallers de Josep Llorens Artigas, que està a la venda per 250.000 euros. “Són difícils de trobar. Tota l’obra que Miró va fer amb Artigas va ser per a encàrrecs monumentals”, diu el galerista Íñigo Navarro. Una vegada dins l’estand, el nivell és aclaparador: el plat fort de l’exposició és una natura morta de Picasso realitzada l’any 1938 -poc després de finalitzar el Guernica i en plena Guerra Civil- que té un preu de 2,5 milions d’euros. Porta per títol Natura morta. Got i fruitera amb fruites. “Correspon a un moment culminant de la seva trajectòria. Malauradament, aquestes obres es venen fora”, explica el galerista.

Un altre dels artistes destacats de la galeria és Calder, que era amic de Miró i que com ell i Picasso va exposar al Pavelló de la República de l’Exposició Universal de París del 1937: està representat amb un mòbil i la maqueta d’una escultura monumental. La maqueta, protagonitzada per un gran òval negre, costa 1,65 milions d’euros. “Té un currículum d’exposicions preciós, entre les quals hi ha la que la Fundació Beyeler va dedicar a Miró i Calder”, subratlla el galerista. Picasso és el protagonista d’un altre estand, però no perquè hi exposin obres seves: José Manuel Ballester mostra a la galeria Pilar Sierra una versió del Guernica buit de personatges, com ja havia fet amb obres del Bosch, i fragmentat en sis parts, de les quals n’hi ha quatre. A més, exposa obres de Goya també buides: Els afusellaments i quatre gravats de la sèrie Desastres de la guerra,on ha substituït els peus originals pels de Síria, el Iemen, l’Afganistan i l’Iraq. “Treballo sobre els conflictes actuals i ho faig de la mà dels artistes que em semblen més representatius. Proposo una reflexió sobre on ens porten els conflictes i com se segueixen succeint. L’art ens dona una lliçó del que és infrahumà, però no ha servit per acabar amb ells”, explica Ballester. Pel que fa al seu Guernica, forma part d’una sèrie de tres i l’artista va donar un dels tres exemplars al museu de la casa natal de Picasso a Màlaga. El preu és de 21.000 euros.

Una altra de les grans galeries espanyoles dedicades a les avantguardes, la de Guillermo de Osma, treu a la llum una altra raresa, un dels escassos olis de Rafael Barradas, que està a la venda per uns 100.000 euros. “És una escena urbana del carrer d’Atocha. Barradas la va regalar a l’editor de la Revista de Oro, una de les publicacions on feia il·lustracions, i els hereus l’han tret a la venda. És un quadre de museu”, explica el galerista. Entre la selecció d’artistes que ha portat Guillermo de Osma a Arco hi ha noms tan destacats com Miró (altre cop), Juan Gris i Le Corbusier.

El galerista barceloní Marc Domènech presenta una nova incorporació a la selecció d’artistes amb els quals treballa: Gaston Chaissac (1910-1964). “Va morir jove, era un gran amic de Dubuffet i va deixar empremta en tots els que van veure la seva obra. És un artista de culte”, explica el galerista. Les obres seves que té a la venda provenen del llegat de l’artista i ha posat un dels tòtems que va fer amb fustes reciclades i pintades, amb un toc mironià (a la venda per 160.000 euros), al costat d’un Roy Lichtenstein anterior a la seva etapa pop per mostrar com l’art europeu de mitjans del segle XX va influenciar els joves artistes nord-americans d’aquell moment. “Queden pocs tòtems de Chaissac al mercat, i el llegat està en mans de la seva filla”, diu Domènech.