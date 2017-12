Pilar Abel presenta un recurs d'apel·lació contra la sentència que diu que no és filla de Dalí

Pilar Abel, la dona que va imposar una prova de paternitat de Salvador Dalí, ha presentat un recurs d'apel·lació contra la sentència, que diu que no és filla del pintor, per demanar-ne la nul·litat. Abel argumenta que no s'ha acreditat la cadena de custòdia de les proves d'ADN. A l'escrit esgrimeix que "queden sembrats nous dubtes" sobre les mostres que van arribar a l'Institut Toxicològic de Madrid i Barcelona.

En cas que el recurs no prosperi, Abel sol·licita subsidiàriament que no se la condemni a pagar les costes del procés judicial i menys, afegeix l'escrit, "amb expressa declaració de temeritat". Aquesta petició respon a la condemna del jutjat de primera instància número 11 de Madrid, que a l'octubre va desestimar la demanda de paternitat d'Abel i va condemnar-la a pagar les costes judicials "per la temeritat" d'haver anat a judici després que les proves d'ADN "excloguessin" de manera clara que Dalí era el seu pare.

La sentència també criticava que, tant abans com durant la vista, Pilar Abel va posar en dubte la cadena de custòdia de les proves. La dona va dubtar de la "professionalitat" dels forenses que van fer l'exhumació i dels experts que van contrastar l'ADN, però sense aportar cap prova concreta.