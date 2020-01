L'obra 'Ferides' obre la programació del 2020 de La Planeta de Girona

Un any i mig després de l’estrena d’ El brindis, la darrera obra dirigida per Cristina Cervià, arriba a La Planeta de Girona Ferides, la segona producció de la companyia gironina La Gàrgola, escrita per Frank Bayer i dirigida per Núria Florensa i Ricard Martí. El text remou els secrets més foscos d’una família tocada de mort per la guerra, afectada per la persecució política durant el franquisme, i que veu ressorgir els vells fantasmes dies abans de les primeres eleccions democràtiques que portarien Adolfo Suárez a la presidència del govern.

L'obra, interpretada per Xavi Mercadé, Mónica Pardo i Laura Porta, és, segons el seu autor, Frank Bayer, "un text on les decisions per poder viure o sobreviure les prenen dos models de dones completament diferents”, en el context de les primeres eleccions democràtiques. “És important veure les històries individuals que conformen els grans canvis històrics col·lectius”, subratlla el dramaturg.

Ferides engega la programació del primer trimestre de La Planeta i es podrà veure els dies 24, 25 i 26 de gener, amb les entrades pràcticament exhaurides. És la segona obra que presenta la companyia La Gàrgola, després d'estrenar-se amb El brindis , amb la qual van voltar per tot Catalunya amb prop de quaranta funcions.