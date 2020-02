Pol Cruells adapta al català el clàssic de Patti Smith 'People have the power'

Junts tenim la força és el títol de l'adaptació al català que Pol Cruells ha fet del clàssic de Patti Smith People have the power. El músic de Sabadell ha treballat la versió a partir dels arranjaments per a cor de Nobu Adilman i Daveed Goldman, de la formació canadenca Choir! Choir! Choir!, i en l'execució musical ha comptat amb la col·laboració de Caïm Riba i els cors de l’Escola de Música de la Creu Alta.

Pol Cruells ha seguit l'exemple del Grup de Folk i altres cantautors catalans de finals dels anys 60 quan traduïen els èxits de Woody Guthrie, Pete Seeger i Bob Dylan. En aquest cas, ha triat una composició de Patti Smith i Fred Sonic Smith que va formar par del disc Dream of life (1988).

Paral·lelament a la publicació del videoclip, filmat a Can Balsach (Sabadell), Pol Cruells segueix presentant en directe el folk mediterrani d'autor del disc Fanzín (Microscopi, 2019). Aquest diumenge, 9 de febrer, actua en format de quartet al Harlem Jazz Club dins de la programació del festival Barnasants.