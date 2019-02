La Polla Records anuncia el seu retorn

La banda punk més popular dels anys 80 i 90 a l'Estat, els bascos La Polla Records, ha anunciat amb un tuit el seu retorn. Això és el que esperen els seus fans d'un missatge que afirma "L'última batalla m'està esperant", llançat a les xarxes socials. Els comptes els acaben d'obrir fa poques hores i encara tenen pocs seguidors.

Així es commemoraria el 40è aniversari del grup, que va deixar d'estar en actiu el 2003, si bé van publicar l'últim disc en directe el 2004. El seu cantant i líder, Evaristo Páramos, juntament amb el guitarrista Sume, són els únics que es mantindrien de la formació original, ja que el 2002 va morir el bateria, Fernandito, tot i que hi ha músics, com el baixista, amb més de 20 anys d'història amb el grup.

Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando. #LaPollaRecords pic.twitter.com/2PoL2cw5gL — LA POLLA RECORDS (@La_PollaRecords) 20 de febrer de 2019

Evaristo ha continuat en actiu amb bandes com Gatillazo i publicant llibres com 'Qué dura es la vida del artista'. El músic va ser denunciat l'any passat per insultar la policia en un concert.