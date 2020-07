Portaceli s'aboca a textos sobre pandèmies en un muntatge pluridisciplinari

No passa cada dia que algú ens necessiti (de fet, no és gens habitual que algú ens necessiti) és el títol del nou muntatge de Carme Portaceli, una producció del Festival Grec que es podrà veure els dies 4 i 5 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. "Ja m'agradaria haver-la dit jo, aquesta frase, però el títol ve de Tot esperant Godot, de Beckett, i trobo que connecta molt amb el que hem viscut durant el confinament", diu Portaceli. Com a eix d'aquesta nova proposta que combina textos, música i dansa hi ha la paraula, ja que s'enllacen lectures de fragments d'autors com ara Shakespeare, Charlote Brontë, Daniel Defoe, Albert Camus, Caryl Churchill i d'A ngélica Liddell, que també passa pel Grec amb The scarlett letter. Tots els textos tenen un nexe en comú: giren al voltant de diferents pandèmies que han afectat la humanitat al llarg de la història. A l'escenari hi ha 18 intèrprets, 14 actors, les Sey Sisters (Edna, Kathy i Yolanda) i la ballarina Sol Picó, que hi fa un homenatge a Pina Bausch.

"Ha sortit un espectacle molt apocalíptic, perquè tracta de les pandèmies, però també és molt divertit i alegre", puntualitza la creadora. El fil conductor? "El confinament". "Tots teníem moltes ganes d'estar junts i davant del públic", confessa Portaceli. De fet, els actors que llegiran –entre els quals hi ha Carme Conesa, Carlota Olcina, Rosa Renom i Inma Cuevas– duran una mascara "especial" per complir amb les normes de seguretat. L'escenografia, de Paco Azorín, està formada per un laberint amb tarimes i els actors caminen per sobre i per sota en un deambular que recorda l'estat de desorientació viscut durant la pandèmia de covid-19, mentre que la coreografia la signa Ferran Carvajal. També es projectaran imatges per recordar la importància de la cultura en moments difícils, com ho han estat els últims mesos de confinament. "En aquesta obra tractem del que tracta el teatre, que no és de zombis o virus, sinó de l'essència de l'ésser humà i dels nostres anhels i esperances", reflexiona Portaceli.

"Portaceli ha inventat un gènere nou en aquest espectacle que també inclou textos periodístics", opina Francesc Casadesús, director del Festival Grec. Portaceli havia de presentar enguany una adaptació de La casa de los espíritus, d'Isabel Allende, però per causa de la pandèmia s'ha posposat a l'edició següent i dins el programa De Grec a Grec. D'Allende precisament també hi haurà textos a No passa cada dia que algú ens necessiti (de fet, no és gens habitual que algú ens necessiti), un treball que Portacei circumscriu a les circumstàncies excepcionals en què es desenvolupa el Grec 2020.