Carme Portaceli projecta un TNC més contemporani i paritari

A Carme Portaceli (València, 1955), que a partir del setembre del 2021 serà la nova directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), no li va agradar gaire que quan es va anunciar el seu nomenament es destaqués tant que era la primera dona a dirigir el teatre. "Desgraciadament, al segle XXI, això és notícia i han quedat eclipsades altres coses, com la trajectòria o el projecte", assegura des d'una de les butaques del TNC i acompanyada de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Aquest dimecres, però, Portaceli sí que ha pogut desgranar com serà el seu projecte artístic al llarg dels sis anys que liderarà la gran institució teatral del país.

Una de les prioritats, diu Portaceli, serà atreure nous públics: "Necessitem un altre públic que fins ara no s'ha sentit atret pel teatre o que pensava que el TNC no era per a ells". Per aconseguir-ho, entre altres coses, Portaceli vol fer una programació paritària, potenciar la creació d'obra nova i la diversitat i obrir el teatre a nous llenguatges. Ponsa ha recordat que la pandèmia ha fet aflorar més que mai una problemàtica que la cultura arrossega des de fa molt de temps, la precarietat, i ha reiterat que hi ha el compromís de destinar el 2% del pressupost del govern català a la cultura abans de quatre anys.

Atreure públic i artistes més joves



"A nivell programàtic, volem acollir artistes i llenguatges que no s'havien acollit mai al TNC. Farem encontres internacionals i trencarem la barrera entre alta i baixa cultura amb iniciatives com el projecte Hip Hop o una programació de slam poetry", diu Portaceli. Moltes de les iniciatives també estan adreçades a donar una oportunitat a joves talents. "Ens comprometem a produir textos d'autors i autores catalanes de la generació més jove, com a mínim tres l'any –explica Portaceli–. Els volem tenir al nostre escenari i fer-los créixer, perquè són un termòmetre de la nostra societat".

La nova directora del TNC també programarà un festival, que ha anomenat ZIP, en què durant sis dies i, tant a dins com a fora del teatre, es podran veure deu propostes de jove creació. El teatre també vol acollir tres joves companyies residents i crearà Impuls, un projecte perquè els directors més joves puguin evolucionar, amb l'ajuda dels professionals, cap a la Sala Gran. No només es vol ajudar a fer que els dramaturgs o directors més joves puguin crear, sinó que també hi haurà un espai per als joves artistes visuals. "Enriquirem la visió de l'obra de teatre que es faci en aquell moment amb la seva obra, que formarà part del recorregut fins a la sala", diu Portaceli.

Més enllà de Girona i Tarragona

"El territori de parla catalana no s'acaba a Girona ni a Tarragona –assegura la futura directora del TNC–. Per tant, es continuarà fent gira per teatres de tot el territori de parla catalana, que inclou el País Valencià, les Balears i la Catalunya del Nord. Poder fer una estrena mundial en un d'aquests teatres amics és un dels meus somnis". En aquesta nova etapa també es vol portar el teatre català (amb subtítols) per diversos festivals de la península Ibèrica, Europa i l'Amèrica Llatina. Es vol generar repertori propi, ser un centre de pensament i no només d'exhibició. "Volem ampliar i captar novel·les, llibres d'assaig i filosòfics, poemes...", diu Portaceli. Es continuarà amb la recerca d'obres del repertori històric català, però també es volen exhibir obres contemporànies: "Sergi Belbel va fer una cosa tan impressionant com Agost i estava escrit feia quatre dies", recorda Portaceli, que prendrà el relleu de Xavier Albertí al capdavant del TNC.

Oberts al món

"Estarem atents a tot el que passi arreu, sobretot a dones que estan revolucionant l'escena, amb nous llenguatges i amb la manera de relacionar-se amb el públic, i portarem alguns tasts de coses que es fan a fora", diu Portaceli. Entre altres coses, el TNC liderarà Between Lands, un projecte de teatres de sis països europeus que vol reflexionar sobre la democràcia en la nostra societat. Es farà una obra col·lectiva (amb tres autors i tres autores) amb la democràcia com a tema vertebrador. L'altre repte, segons Portaceli, serà aconseguir generar més contingut per arribar a tothom a través de la pantalla.