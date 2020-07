El Primavera Pro es reinventa com a punt de trobada virtual

El Primavera Sound ha hagut de suspendre temporalment el cicle Nits del Fòrum, però la música prendrà igualment la paraula a partir d'aquest dimarts i fins divendres gràcies al Primavera Pro, les jornades professionals del festival, que porten una dècada sent punt de trobada i lloc de debat per a la indústria musical. Aquest any, però, no seran presencials sinó que tindran lloc en una plataforma en línia del Primavera Sound que acollirà conferències, col·loquis i actuacions gratuïtes que tothom podrà seguir –per intervenir-hi, cal acreditar-se.

L'espai de circulació d'idees que ofereix el Primavera Pro sembla enguany més necessari que mai per a un sector perplex i amoïnat per una pandèmia que ha arrasat la música en viu. De fet, a petició de les entitats musicals del país, el tema estrella d'aquesta edició són els concerts en streaming, el format estrella del confinament, que vertebrarà un seguit d'activitats com exposar el cas d'èxit dels concerts en streaming de pagament de l'empresa Dice o informar de qüestions pràctiques com els requisits tècnics per fer un streaming professional, la contractació i els drets intel·lectuals. Més general serà la mirada dels participants en una taula rodona sobre el món de la música postcovid, que comptarà amb representants de festivals europeus, segells internacionals i artistes independents.

Més enllà de la pandèmia

Però el Primavera Pro no serà un monocultiu temàtic pandèmic. En una de les activitats, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg conversarà amb el fundador de Fuerza Cultural, un partit polític format íntegrament per agents de la cultura que es va organitzar a Xile el 2019 per incidir en la vida política del país. També es rendirà homenatge al Taller de Músics (Primavera Award 2020) i es parlarà de projectes musicals inclusius, de l'ascens imparable de la música llatina i de les programacions culturals feministes. Un dels temes de la jornada d'interseccions entre cultura i feminisme és Insumisas, que comissaria Lucía Lijtmaer. I no faltarà la música. L'escena emergent catalana estarà present a través de nou concerts d'artistes com Los Aurora, Joana Gomila i MANS O que es van enregistrar la setmana passada [a La 2]. D'altra banda, oficines d'exportació cultural d'altres països aportaran peces audiovisuals que van d'actuacions i entrevistes fins a documentals sobre l'escena musical local. Una programació dissenyada per a professionals d'un sector àvids de respostes però també per a qualsevol persona interessada en el funcionament del món de la música.