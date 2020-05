Protesta a Oslo per salvar un edifici amb uns murals de Picasso

Salvar un edifici emblemàtic de la ciutat que inclou uns monumentals murals de Picasso. Aquest és l'objectiu dels prop de 200 noruecs que s'han aplegat a Oslo aquest matí, malgrat la pandèmia, i mantenint, això sí, les distàncies de seguretat, davant del Regjeringskvartalet, un complex de despatxos governamentals dels anys seixanta decorat amb cinc dibuixos de Pablo Picasso: La platja, La gavina, El sàtir i el faune i dues versions d' El Pescador, l'última del 1970. Van ser dissenyats per Picasso i realitzats per l'artista noruec Carl Nesjar en dos edificis -el bloc H, del 1959, i el bloc Y, del 1968- de l'arquitecte noruec Erling Viksjø. Els murals corresponen a la mateixa època que els que va fer Picasso per al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) de Barcelona.

Un sagnant atemptat amb bomba el 22 de juliol del 2011 va malmetre seriosament el bloc Y, decorat amb dos dels murals picassians, i el 2015 el govern noruec va anunciar la seva voluntat de demolir-lo. Està previst que les dues obres s'arrenquin per integrar-les en els nous edificis governamentals que s'han de construir en el futur en aquest districte central de la ciutat, però els ciutadans temen que s'acabin perdent o es facin malbé. A banda, també critiquen que s'ensorrin uns edificis històrics, representatius de l'estil modernista escandinau. Amb tot, sembla que l'aparell està en marxa: segons Statsbygg, l’agència pública encarregada del Regjeringskvartalet, les obres de Picasso haurien d'estar desmuntades a principis de l’estiu per procedir a l'enderrocament.

De la seva banda, el COAC ha presentat un manifest firmat per altres entitats -el CCCB, la Fundació Miró, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya i el Museu Picasso- perquè es preservi l'edifici de la capital noruega i es mantingui la unitat arquitectònica del complex. "L'obra que Carl Nesjar i Pablo Picasso van desenvolupar a Oslo és imprescindible per entendre la història de la seu del COAC i els seus murals, avui icones barcelonines, que també van crear els dos artistes en homenatge a la cultura catalana -diu el manifest-. Els dos edificis comparteixen un gran valor tant des del punt de vista arquitectònic com artístic, i els uneix una expressió artística i singular: els mateixos actors i artistes i una seqüència creativa". El manifest també recull que el Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA) ha enviat una carta al primer ministre noruec perquè "reconsideri la decisió d'enderrocar l'edifici".