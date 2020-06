'La red avispa': un expeditiu 'thriller' sobre la batalla geopolítica a la Cuba dels 90

Direcció i guió: Olivier Assayas. 123 minuts. França, Brasil, Espanya i Bèlgica (2019). Amb Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Wagner Moura i Ana de Armas. Disponible a Netflx a partir del 19 de juny

L’any 2010, el francès Olivier Assayas va demostrar, a la magnífica minisèrie Carlos sobre les desventures de Carlos El Chacal, el seu bon ull per disseccionar, en clau de thriller, el críptic laberint geopolític de la Guerra Freda en què els terroristes podien esdevenir icones pop i en què res era el que semblava ser. Un escenari somniat per a un director fascinat per la dimensió més esquiva i sensual de la realitat. Ara, a La red avispa, Assayas s’inspira en el llibre Os últimos soldados da Guerra Fria del brasiler Fernando Morais per retratar la batalla que van protagonitzar a la dècada del 1990 el govern cubà, colpejat per la caiguda del Teló d’Acer, i els moviments anticastristes que actuaven impunement des de Miami.

Amb la seva intel·ligència habitual, el director de Viatge a Sils María i Personal shopper convida l’espectador a comprendre les motivacions de tots els personatges de la funció sense amagar els abusos comesos pels dos bàndols. Tanmateix, l’allau d’informació que posa en joc el film s’acaba convertint en una llosa per al drama de caràcter més intimista. Uns notables Edgar Ramírez i Penélope Cruz s’esforcen a reflectir les contradiccions i sacrificis d’aquells que ho van arriscar tot pels seus ideals; no obstant això, La red avispa s'acaba assemblant massa a una crònica històrica de caràcter viquipèdic il·lustrada amb guspires puntuals d’emotivitat.