Ricard Reguant, acomiadat de la direcció artística del Teatre Apolo

Els responsables del Teatre Apolo de Barcelona han rescindit "de manera irrevocable" el contracte de Ricard Reguant com a director artístic de la sala "per incompliment molt greu de les seves obligacions". L'empresa que gestiona l'Apolo, Ethika Global Real Estate S.L., assenyala que Reguant "ha dut a terme de manera molt deficient les seves tasques, amb baix rendiment i resultats de taquilla i crítica clarament negatius, molt per sota del que s'esperava". L'administrador de l'empresa, Josep Domingo Enrich, ha aclarit que el teatre continuarà la seva activitat amb normalitat i amb la programació especial de Nadal prevista. La persona que substituirà Reguant s'anunciarà aquest mes de desembre.

Reguant va agafar les regnes de l'Apolo el juliol de l'any passat, després que una empresa espanyola –que es manté en l'anonimat– comprés el teatre i Ethika Global Real Estate n'assumís la gestió. La temporada va arrencar amb l’espectacle 'Y no quedará ninguno', una adaptació dels Deu negrets d’Agatha Christie dirigida pel mateix Reguant. Entre els seus projectes al teatre hi havia canvis a la façana de l’edifici, on volia incorporar una pantalla de grans dimensions a l’estil de Broadway, i eixamplar els horaris de la sala incorporant sessions golfa i matinals.

El setembre passat, el director admetia que la seva primera temporada com a director artístic de l’Apolo havia sigut “nefasta” i que el teatre tenia un dèficit de “gairebé mig milió d’euros”. Reguant va atribuir els mals resultats al descens de públic general dels teatres catalans durant la temporada passada i es va mostrar convençut que la situació es revertiria gràcies als muntatges programats aquest curs, com ' Sherlock Holmes i el destripador'. La seva intenció era mantenir el muntatge en cartellera sis mesos i, fins i tot, obria la porta a representar-lo fins al juny. Tot i així, segons l’empresa explotadora del teatre, aquest últim espectacle “també ha sigut un fracàs de públic i crítica, com tots els que Reguant ha signat com a autor” durant la seva etapa al capdavant de la sala.