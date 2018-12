Robert Brufau, nou director de L'Auditori

Robert Brufau (Mollerussa, 1980) serà el nou director de L'Auditori de Barcelona en substitució de Joaquim Garrigosa. Així ho han ratificat aquest dijous els òrgans de govern del Consorci de L'Auditori i l'Orquestra, un cop la comissió de valoració va triar Brufau entre la resta de candidats que es van presentar al concurs públic.

Brufau, que ocuparà el càrrec durant quatre anys, coneix perfectament L'Auditori, perquè des del 2013 n'ha sigut director de programació. En aquests anys ha buscat convertir L'Auditori en "la casa de les músiques". Ho ha fet, per exemple, endreçant el cicle de música antiga, impulsant la creació contemporània amb el cicle Sampler Sèries i promovent els vincles i les col·laboracions amb festivals (sobretot de jazz i músiques modernes), seguint una mica el model del CCCB.

La comissió de valoració del concurs l'han integrat tres membres de l’Ajuntament –el compositor Hèctor Parra, la compositora i intèrpret Barbara Held i Margarida Tossas, directora de Planificació i Control de Drets de Ciutadania– i dos membres de la Generalitat –el compositor Joan Magrané i Rosa M. Pascual, responsable de Seguiment i Control del Sector Públic–. Jordi Tort, gerent del Consorci de L'Auditori i l'Orquestra, ha sigut el secretari. La comissió de valoració ha aprovat la candidatura de Robert Brufau per la seva trajectòria professional, l'ampli coneixement del sector musical i el seu vincle amb L'Auditori.



Com a programador artístic i gestor cultural, Robert Brufau ha sigut director de programació de L’Auditori de Barcelona i membre de la comissió artística de la European Concert Hall Organization des de l’any 2013. Anteriorment va ser responsable de producció de la mateixa institució, director gerent de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona i soci fundador del club de jazz El Gat Negre. Com a músic professional va ser professor del Conservatori Superior de Música del Liceu i col·laborador de l’Orquestra de Radiotelevisió Espanyola.

Robert Brufau va estudiar música a Barcelona, París i Ginebra, on va obtenir el Diplôme de Concert de l’Haute École de Musique de Genève amb les màximes qualificacions. És també diplomat en ciències empresarials i postgraduat en gestió i producció d’espectacles per la Universitat de Barcelona.