Rodrigo Cuevas: "El que és realment valent és enfrontar-te a tu mateix allà on et coneixen"

Ha plogut força des que Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es va convertir en la sensació de Fira Tàrrega 2017 amb el seu segon espectacle, 'El mundo por montera': tothom parlava d'aquest "agitador folklòric" asturià que feia "agroqueer", i la seva sortida a l'escenari va estar a l'altura de les expectatives: es va ficar el públic a la butxaca des del primer minut interpretant el tema popularitzat per Isabel Pantoja, 'Señorito', i reivindicant les rondes nocturnes dels enamorats. Des d'aleshores no ha deixat de fer funcions, i divendres Rodrigo Cuevas participarà a la primera Nit Found! del CaixaForum del 2019 amb una 'performance' sobre els seus treballs –les entrades estan exhaurides–. Després d'actuar a Catalunya a l'Antic Teatre, el festival TNT (Terrassa), el festival Fenòmens, i ser una de les estrelles de les nits de cabaret del Macba, aquesta actuació serà una oportunitat privilegiada per escoltar-lo, perquè Cuevas tanca l'etapa d''El mundo por montera' –farà un últim concert al Perú més endavant– i ja treballa en un nou espectacle, que per primera vegada anirà acompanyat d'un disc, l'estrena del qual està prevista per al juny. "Fins ara havia anat a destemps, sempre he fet un espectacle i mig any després he tret un EP o un senzill. L'estudi no és el meu fort, a mi el que m'agrada és el directe", explica l'artista, però encara dona molt pocs detalls del projecte: serà "més teatral" i "més folklòric" que 'El mundo por montera', inclourà composicions i lletres pròpies i treballa amb un productor català del qual no revela el nom.

Les Nit Found! són fruit de l'aliança entre l'Obra Social La Caixa i el Festival SÂLMON i el dia 25 també hi actuaran Drew McDowall, de la banda Coil, i Florence To.

Rodrigo Cuevas està molt satisfet amb la trajectòria d'El mundo por montera': "N'he fet moltes funcions, unes 70 o 80", afirma Rodrigo Cuevas. "Vaig pensar que treballaria força, perquè ja ho havia fet amb el meu espectacle anterior, 'Electrocabaret' ; però no m'esperava tenir reconeixement de determinats agents amb prestigi cultural com el Macba, el Centre Andalús d'Art Contemporani, Tabacalera i el mateix CaixaForum", explica l'artista. "Em fa molta gràcia que em truquin per fer una conferència: els amics em diuen que si als 33 ja faig una conferència sobre la meva trajectòria musical, que està molt lligada a la vital, ¿què faré quan en tingui 80? Intentaré passar-m'ho molt bé i que el públic també s'ho passi molt bé", diu l'artista, que està "fascinat" perquè als seus concerts hi ha públics de totes les edats: "M'agrada que segueixi passant arreu, perquè el meu entorn, l'entorn rural, és així: a Astúries no esperis trobar-te una colla de gent de 25 o 30 anys, perquè no n'hi ha. Ens ajuntem els que hi som, i l'intercanvi de coneixements és meravellós". En aquest sentit, Cuevas reivindica no perdre les arrels i la vida als pobles: "Pots marxar a la ciutat perquè ho necessites per trobar feina, no ho critico, però crec que per ser un mateix, el que és realment valent és enfrontar-te a tu mateix allà on et coneixen, no on ets anònim, i una vegada que has superat això que pot semblar un mur molt alt, la relació amb els veïns, la humanitat i la convivència és molt més autèntica i és del que necessitem tenir cura".

Un dels primers 'hits' de Rodrigo Cuevas és 'Ritmo de Verdiciu', una fusió hedonista de 'Ritmo de la noche' i el tema folk 'Soy de Verdiciu', però durant 'El mundo por montera' també interpretava sense artificis una 'vaqueirada': "És on m'ho passo millor. No m'agrada gens parlar de la "renovació" del folklore, perquè sembla que no serveixi i l'hagis de llençar. No ho faig perquè cregui que pugui renovar una música que té segles d'història i que tenen la seva funció social, i seguiran funcionant perquè és eterna". Entre els músics actuals que admira hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, i creu que la música d'arrel, en què també hi ha Rosalía i El Niño de Elche, passa per un bon moment: "Crec l'any passat va haver-hi una collita molt bona. El que fa Rosalía és fruit de que el flamenc està molt viu des dels anys 80. Per fi canviarà la música 'mainstream'! En canvi, en la resta de la música folklòrica va haver-hi dues generacions que en van renegar i crec que som l'última generació en què ressonen els seus ecos, i s'està traient la caspa franquista en la música tradicional i la 'copla', que van ser utilitzades i manipulades pel nacionalisme espanyol".

La formació musical de Cuevas és clàssica i l'entrada en la música folk va suposar un pas endavant en la seva carrera: "Venia del piano i vaig veure que no hi havia mercat. En canvi, vaig començar a tocar la tuba quan tenia 15 anys i mesos després ja em guanyava un sou tocant en dues bandes. Després em vaig començar a ficar en fanfàrries, vam tocar molta música balcànica i, arran d'això, mentre estudiava sonologia a l'Esmuc, vaig començar a entrar en el món del cabaret". Un viatge a Mallorca va ser cabdal: "Em van convidar a un congrés d'etnomusicologia i ens van portar a veure com cantaven uns pagesos, i per a mi va ser com una revelació". Poc temps després, un concert de Coetus a L'Auditori va acabar de reblar el clau: "Em vaig adonar que era el que volia fer, i em vaig començar a interessar molt més per la música tradicional". Entre els múltiples referents de Cuevas hi ha les dones que va conèixer quan va anar a viure a Galícia: "El meu espectacle és com una mostra de talents", diu l'artista fent broma.

De la música d'arrel a 'The Rocky Horror Picture Show'

En paral·lel a 'El mundo por montera', Rodrigo Cuevas s'ha posat dins la pell del protagonista de la versió teatral de 'The Rocky Horror Picture show': "N'he fet quatre funcions, és més esporàdic i per a mi ha representat una oportunitat enorme: no soc actor de formació, tot i que hi ha una part molt teatral en els meus espectacles. Una altra qüestió és que, en lloc de fer-m'ho tot jo, som 16, i això em va agradar molt", conclou Rodrigo Cuevas.