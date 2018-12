Mala Rodríguez, Doctor Prats, Talco, Zoo, Adala i Iseo & DodoSound celebraran el Cap d'Any al festival Biocap

260x366 Mala Rodríguez, una de les referents femenines del hip hop estatal Mala Rodríguez, una de les referents femenines del hip hop estatal

Mala Rodríguez, Doctor Prats, Talco, Zoo, Adala, i Iseo & DodoSound són alguns dels protagonistes del Biocap, un festival nascut per celebrar el Cap d'Any amb més de 12 hores de música i amb un cartell enfocat a la música urbana catalana, espanyola i europea. El festival es durà a terme a la Fira de Barcelona - Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, amb un aforament de 12.000 persones.

L'esdeveniment tindrà dos escenaris. Al Main Stage hi actuaran artistes com l'andalusa Mala Rodríguez, els catalans Doctor Prats, La Sra Tomasa o Balkan Paradise Orchestra, els valencians Zoo i Mafalda, els italians Talco i els navarresos Iseo & DodoSound juntament amb la banda The Mousehunters.

L'escenari Dub Stage girarà entorn de la música d'influència jamaicana, amb artistes com la britànica Aba Shanti, la italiana Sista Habesha, els barcelonins Adala i Paula Bu, passant per Nati Makeda, Pupa Congo, Kram Metsy, Sista Livity, Jah Wind, Little Java, King Siva, Monkey Warrior, Dimas, Dub String, Mighty Caño, Emma Youth, Nyahbinghidub i Purple Rockets.

El Biocap, igual que el seu festival matriu, el Bioritme, comptarà amb una comissió que s'encarregarà de vetllar "pel bon funcionament i la seguretat en termes de gènere en el recinte del festival treballant la previsió d'agressions sexistes i la formació de tots els treballadors", segons han explicat els organitzadors.