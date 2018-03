Un Cap Roig amb Sting, Maná, Joan Baez i Luis Miguel

28 concerts conformen la programació de la 18a edició del Festival de Cap Roig, que se celebrarà els mesos de juliol i agost a Calella de Palafrugell. Com és habitual, el cartell inclou estrelles internacionals i grups estatals de diferents generacions. En la primera setmana del festival, organitzat per Clipper’s i amb la Fundació Bancària La Caixa com a patrocinador principal, hi actuaran el mexicà Luis Miguel (13 de juliol), el britànic Bryan Ferry (14 de juliol) i el barceloní Manolo García (15 de juliol), que és a punt de publicar un disc nou. I per tancar aquest edició, el 22 d’agost Cap Roig recupera el concert d’Andrea Bocelli que es va haver de cancel·lar l’any passat.

En el capítol internacional destaquen les actuacions de Sting, Texas, James Blunt, Maná, Damien Rice, Joan Baez (immersa en la gira de comiat), Juanes, Morat i Roger Hodgson. Pel que fa a la participació espanyola i catalana, hi haurà artistes i grups com Luz Casal, Antonio Orozco, Pablo López, Jarabe de Palo, Rosario, Loquillo, Sergio Dalma, Antonio José, Els Catarres, Joan Dausà i Macaco. També hi participaran, però en dies diferents, dos grups que l’any passat van fer una gira conjunta: Hombres G i Taburete. A més, també hi haurà espectacles infantils a càrrec del Mag Lari i Dàmaris Gelabert.

És a dir, el cartell de Cap Roig 2018 segueix "una fórmula bastant equilibrada entre artistes internacionals i espanyols que obre el ventall de públics", tal com explica el director del festival, Juli Guiu. Aquesta edició té un pressupost de 4,1 milions d’euros i el propòsit és superar els 46.000 espectadors de l’any passat.

Pel que fa al preu de les entrades, els concerts més cars són el d'Andrea Bocelli (de 260 a 365 euros) i el de Luis Miguel (de 250 a 350 euros).