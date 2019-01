'Roma' i 'La favorita' lideren les nominacions dels Oscars amb 10 candidatures

'Roma' i 'La favorita', amb 10 candidatures cadascuna, encapçalen les nominacions dels Oscars que s'han anunciat aquest dimarts. La pel·lícula del mexicà Alfonso Cuarón és, juntament amb 'Tigre i drac', la producció no parlada en anglès que més nominacions ha aconseguit en la història dels premis i el seu director, amb quatre nominacions per un mateix film (producció, direcció, guió i fotografia), iguala el rècord de directors com Orson Welles (per 'Ciutadà Kane') i Warren Beatty (per 'Rojos').

'Roma' també ha aconseguit dues nominacions per a les seves actrius, Marina de Tavira (secundària) i Yalitza Aparicio (protagonista), mentre que el drama històric de Yorgos Lanthimos 'La favorita' acumula fins a tres nominacions per a les seves actrius, Rachel Weisz i Emma Stone com a secundàries i Olivia Colman com a protagonista. 'La favorita' també opta a millor pel·lícula, director i guió original, entre d'altres.

Entre la resta de pel·lícules més nominades hi ha, amb vuit nominacions, 'Black Panther', la primera cinta de superherois que optarà a l'Oscar a la millor pel·lícula. També amb vuit candidatures, el 'biopic' sobre Dick Chenney 'El vicio del poder' opta a millor pel·lícula, director (Adam McKay) i actor protagonista (Christian Bale), entre d'altres. I tot i que els acadèmics han ignorat Bradley Cooper com a director, 'Ha nacido una estrella' suma vuit nominacions, entre les quals millor pel·lícula, actor protagonista (Cooper), actriu (Lady Gaga) i cançó ('Shallow').

'Green book', una de les favorites després del seu triomf als Globus d'Or (millor comèdia) i, sobretot, als premis del gremi de productors, s'ha hagut de confirmar amb només cinc nominacions que no inclouen la del seu director, Peter Farrelly. La categoria de direcció, per cert, serà una de les més internacionals de la història dels Oscars, amb un mexicà (Cuarón), un grec (Lanthimos) i un polonès (Pawel Pawlikowski, per 'Cold War') que competiran amb dos nord-americans (McKay per 'El vicio del poder' i Spike Lee per 'Infiltrado en el KKKlan').

Amb el curt 'Madre', el cinema espanyol ha aconseguit l'única opció que tenia a les nominacions després que 'Campeones' caigués de la cursa per l'Oscar. El director del curt és Rodrigo Sorogoyen, que també està nominat als Goya per la seva pel·lícula 'El reino'. A 'Madre', el cineasta madrileny s'acosta a la relació entre una mare i el seu fill en clau de 'thriller' psicològic. El curt es pot veure al portal Filmin.

L'anunci de les nominacions l'han fet aquest dimarts a Los Angeles els intèrprets Kumail Nanjiani i Tracee Ellis Ross al Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills. La cerimònia de la 91a edició dels Oscars se celebrarà el 24 de febrer al Dolby Theater de Los Angeles. Després de la retirada de Kevin Hart com a presentador de la gala per la polèmica suscitada per uns antics tuïts seus, l'Acadèmia de Hollywood no ha trobat cap substitut i es planteja una gala sense presentador únic, amb molts convidats per presentar els diferents apartats de la gala.