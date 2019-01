Rosalía, Josep Pedrals i Jordi Prat i Coll, premis Ciutat de Barcelona 2018

L'Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer aquest dijous els premis Ciutat de Barcelona 2018, que guardonen la creació, investigació i producció feta a Barcelona. Enguany el consistori ha reconegut Rosalía en la categoria de música per la creació d''El mal querer', destacant-ne "la capacitat innovadora, la qualitat i la transversalitat artística" i la "vinculació amb espais formatius, d'exhibició, experimentació i producció" de Barcelona. En literatura en llengua catalana el guardonat és Josep Pedrals per la novel·la 'Els límits del Quim Porta', mentre que en llengua castellana s'ha premiat Mario Cuenca Sandoval i la seva obra 'El don de la fiebre'. El premi a la traducció en llengua catalana ha sigut per a Anna Soler Horta i la feina que va fer amb l'obra 'Austerlitz' de W.G. Sebald.

En teatre, s'ha reconegut Jordi Prat i Coll i la posada en escena 'Els Jocs Florals de Can Prosa', que es va poder veure al Teatre Nacional de Catalunya. En paral·lel, l'espectacle 'Rhumans', de la companyia Rhum & Cia, s'ha endut el premi de circ, i el ballarí i coreògraf Salva Sanchis ha sigut guardonat en la categoria de dansa per l'obra 'Radical Light'. El premi d'arts visuals ha sigut per al col·lectiu Halfhouse i el d'arquitectura i urbanisme, per a la cooperativa d'arquitectes Lacol. Així mateix, la cooperativa Zumzeig ha rebut el guardó en la categoria d'audiovisuals i la col·lecció 'Level' de Marc Monzó ha aconseguit el reconeixement en disseny.

La tesi doctoral de Miquel Amengual Bibiloni, titulada 'La immigració francesa a l'àrea de Barcelona a l'època moderna', s'ha endut el premi d'història de Barcelona i 'El sueño de los mártires', de Dardo Scavino, ha obtingut el d'assaig, ciències socials i humanitats. En ciències experimentals i tecnologia s'ha guardonat Ignasi Ribas, i en ciències de la terra i ambientals s'ha reconegut Marcos Fernández-Martínez, Jordi Sardans i Josep Peñuelas. Així mateix, la feina d'Eduard Batlle ha sigut premiada en la categoria de ciències de la vida. El reconeixement en cultura popular i tradicional ha recaigut en la Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers a Sant Andreu del Palomar i l'associació CoeducAcció s'ha endut el premi d'educació.

Pel que fa a la categoria de mitjans de comunicació, el consistori reconeix el reportatge 'La guerra bruta de l'aigua', publicat a 'La Directa'. Els premis s'entregaran el dijous 14 de febrer a les sis de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.