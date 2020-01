Rosalía publica un nou videoclip tres dies abans d'actuar als Grammy

Tres dies abans d'actuar a la gala dels Grammy, Rosalía estrena la cançó Juro que, i la llança amb un videoclip dirigit per Tanu Muino en què participa Omar Ayuso, uns dels actors de la sèrie Élite. Tal com va fer fa uns mesos amb A palé, abans d'actuar als premis MTV, l'artista de Sant Esteve Sesrovires ha lligat la publicació d'una novetat a un esdeveniment amb repercussió mundial.

La guitarra espanyola de Joselito Acedo i les palmas manen en una cançó sobre un drama carcerari. La posada en escena del videoclip funciona com a estilització d'una trobada a la presó allà on metacrilat separa anhels i desitjos. Juro que, construïda a partir d'uns tangos tradicionals amb lletra de Rosalía i Kaydy Cain (ex Pxxr Gvng) i producció compartida amb El Guincho, segueix la línia de les peces més flamenques d' El mal querer.