La SGAE destitueix José Ángel Hevia i nomena Pilar Jurado com a nova presidenta

El gaiter José Ángel Hevia ha estat destituït aquest dimecres al matí com a president de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) en una junta convocada per abordar la moció de censura en contra seu. La proposta ha prosperat per 22 vots a favor, 12 en contra i un en blanc.

En la mateixa reunió, la junta directiva ha nomenat la soprano i compositora Pilar Jurado com a nova presidenta de la SGAE. El resultat de la votació ha estat de 17 vots a favor de Pilar Jurado, 12 en suport del dramaturg i guionista Antonio Onetti, i un en blanc. Jurado ha apostat pel "diàleg amb les institucions, tant a l'Estat com a Europa i l'Amèrica llatina", així com per "la transparència en la gestió i la recuperació del prestigi de l'entitat".

Pilar Jurado s'ha convertit així en la segona dona en presidir la SGAE -la primera va ser la dramaturga Ana Diosdado-. Jurado va ser la primera dona en estrenar una òpera pròpia ('La página en blanco') al Teatro Real i membre de la junta directiva de l'entitat pel col·legi de gran dret. Fins ara ocupava el càrrec de directora institucional d'Arts Escèniques de la Fundació SGAE.

La moció de censura ve després que el ministre de Cultura i Esports, José Guirao, demanés la setmana passada autorització a l'Audiència Nacional per intervenir la SGAE, així com la mesura cautelar de remoció dels òrgans de govern de l'entitat per un termini inicial de sis mesos.

El Ministeri considera que l'entitat no va complir l'advertiment que li va fer el 27 de setembre per esmenar o corregir els "incompliments greus detectats" a la SGAE, com ara presentar al Ministeri l'aprovació de modificació dels seus estatuts per la seva adequació al vigent Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.