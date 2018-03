S’aixeca el ‘dress code’ i la catifa vermella es tenyeix de blanc

260x366 Margot Robbie Margot Robbie

Després d’uns Globus d’Or completament foscos arran de la petició del moviment feminista Time’s up de mostrar solidaritat amb la causa amb el dress code negre, la cerimònia dels Oscars es va convertir diumenge a la nit en una festa de la llum amb molts vestits clars, entre els quals el color blanc va tenir un enorme protagonisme. El van portar moltes convidades, algunes de les quals eren convidades d’excepció.

La gran valedora d’aquest color va ser la incorrupta Jane Fonda, que va escollir un disseny de Balmain de crepè de seda que la va proclamar oficialment la més ben vestida de la vetllada. Amb 80 anys, va poder presumir d’una estupenda figura al mateix temps que reivindicava la igualtat amb un pin negre de Time’s up. Calçada per Ferragamo i amb arracades llargues de Chopard, la veterana va donar una lliçó d’estil a tots els presents.

La va acompanyar en l’elecció cromàtica un altre dels noms importants de l’escena actual. Margot Robbie va ser lleial a la firma de la qual és ambaixadora amb un Chanel amb faldilla de tub de capes i lleugera cua que segellava l’escot paraula d’honor amb cadenes de cristalls. El clutch joia de vidre era el complement ideal.

Una altra experta en cerimònies dels Oscars que va optar pel blanc va ser Laura Dern. L’actriu va homenatjar el minimalisme dels noranta amb un senzill vestit de silueta sirena Calvin Klein dissenyat per Appointment que destacava totes les seves virtuts. Va ser pionera del nou tsunami noranter que s’acosta.

En totes les gales sempre hi ha una parella que destaca per sobre de la resta. En aquest cas -i no és nou-, van sobresortir Matthew Mcconaughey i Camila Alves. Ell es va atrevir poc en comparació amb altres ocasions. Ella va ser la més voluminosa de les que van optar pel blanc. Anava amb un disseny de Vivienne Westwood que lligava perfectament amb el seu to de pell. També es va atrevir amb el blanc Timothee Chalamet, de Call me by your name, cosa destacable si tenim en compte com costa de veure -i de fer lluir!- aquest color en homes i a la nit. Les botes negres eren la clau del look, tan indies com ell. Altres noms que van triar el blanc van ser Mary J. Blige, la periodista Janet Mock i l’actriu Erin Lim. Totes amb bastant encert reconeixent la fragilitat dels estilismes en blanc, que no dissimulen res i que fien gairebé tot l’èxit a l’atractiu personal de qui els porta.

Però no tot va ser blanc, ja que hi va haver decisions molt oposades. Saoirse Ronan, nominada a millor actriu per Lady Bird, va anar sencera de rosa pàl·lid amb un disseny de Calvin Klein, més vistós per darrere que per davant gràcies a una llarga cua i un enorme llaç.

El toc brillant i sexi de la nit el van posar Jennifer Lawrence i Lupita Nyong’o, que van optar pels lluentons i les malles metàl·liques en els seus outfits. La primera portava un disseny de Dior de tirants molt prims que recordava més l’ after-party de Vanity Fair que no pas la gala. La segona, una creació asimètrica d’Atelier Versace en daurat i negre que l’apartava de la imatge més dolça o moderna que havia mostrat anteriorment.

Entre els homes, es van veure més americanes de color del que és habitual, tot i que el negre va ser la tònica. Les notes de transgressió les van posar el patinador Adam Rippon, vestit amb arnesos i llacet de pell signats per Moschino, i Darrell Britt-Gibson, amb una americana setinada rosa xiclet.

El mateix vestit 56 anys després

La veterana actriu porto-riquenya Rita Moreno va deixar ben clar que repetir estilisme pot ser sinònim d’èxit. La intèrpret, de 86 anys, va enamorar els assistents de la gala dels Oscars i els fans que van seguir la cita des de tots els racons del planeta quan va decidir posar-se el mateix vestit que portava l’any 1962 quan va rebre l’Oscar com a millor actriu de repartiment per la pel·lícula West Side story. Ella era la mítica Anita del film i es va convertir en la primera actriu d’origen llatí que guanyava l’estatueta. Per recordar aquell moment històric de la seva carrera, Moreno no va dubtar a recuperar el vestit, fet a les Filipines i “que havia estat guardat tot aquest temps”, tal com ella mateixa va confessar. “No m’ho puc creure, encara hi entro”, comentava l’actriu, que va explicar que només hi ha fet alguns retocs, centrats principalment en l’escot, al qual li han tret els tirants originals i que han convertit en paraula d’honor. Així el vestit segueix sent espectacular, sobretot per la faldilla, que té un gran volum, amb ornaments florals daurats sobre crepè negre, que contrasta amb la senzillesa del cosset. Uns guants negres, un preciós collaret de grans dimensions, les ulleres i la diadema negra van ser els complements ideals per a aquest look que va conquistar tothom.