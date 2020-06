La Sala Beckett reobrirà l'1 de juliol amb '«La morta» de Pompeu Crehuet'

Si les coses no canvien, la Sala Beckett serà el primer teatre de Barcelona que aixecarà el teló d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma. Ho farà l'1 de juliol amb 'La morta' de Pompeu Crehuet, una comèdia de Marc Crehuet que es va estrenar el 10 de març i que va haver de cancel·lar les funcions arran de l'aturada de l'activitat per la crisi sanitària del coronavirus. Les representacions suspeses es faran ara de l'1 al 19 de juliol amb l'aforament limitat i seguint els protocols sanitaris vigents en aquell moment per evitar contagis. La setmana vinent la Beckett ho aprofitarà per celebrar el quart aniversari al Poblenou amb diverses activitats virtuals.

Durant el juliol la Beckett també oferirà una nova edició de l'Obrador d'Estiu, que es farà en el marc del festival Grec. Al llarg de tres setmanes es combinaran activitats presencials, virtuals i a l'aire lliure com ara cursos, representacions, taules rodones, laboratoris de creació i lectures dramatitzades. A l'Obrador d'Estiu hi impartiran cursos Sergio Blanco, Andrés Lima, Alberto Conejero i Victoria Szpunberg. També es farà formació en línia amb els dramaturgs Javier Daulte, Gabriel Calderón, Tim Crouch i Maxi Obexer.

"De seguida que puguem, obrirem. En tenim l'obligació i les ganes", deia just fa un mes el director de la Sala Beckett, Toni Casares. El director va avançar que la seva intenció és que la Beckett serveixi "de camp de proves, de conillet d'Índies" de la nova normalitat teatral. Els teatres privats ja van explicar fa unes setmanes que no els resulta viable obrir amb l'aforament reduït i van fer una crida a les sales públiques perquè fessin el primer pas. Ara per ara, l'horitzó d'obertura dels teatres privats està fixat al setembre. Pel que fa al Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Mercat de les Flors, van donar per acabada la temporada a finals d'abril, tot i que el festival Grec espera utilitzar els espais de cara a l'estiu.