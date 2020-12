La Generalitat i les sales de concerts creen el cicle Sala Cat

Primer va ser el cicle Sala BCN al castell de Montjuïc, després un projecte similar a l'Hospitalet de Llobregat, i ara la idea s'escampa arreu del país amb Sala Cat. Impulsat pel departament de Cultura i l'Associació de Sales de Concerts (Asacc), Sala Cat és un cicle que durant tot el mes de desembre programa vuitanta concerts en quaranta sales, i s'inscriu dins de les mesures de suport al teixit cultural que la Generalitat ha posat en marxa per reactivar la música en directe, un àmbit especialment afectat per la pandèmia.

La inversió total del departament de Cultura en aquest projecte és de 250.000 euros, a través d’una subvenció exclosa de concurrència vehiculada a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), els quals seran distribuïts per l'Asacc entre els diferents espais privats de música. Per rebre l’ajut, les sales hauran de fer un mínim de 2 i un màxim de 6 concerts amb un aforament màxim del 50%.

Entre els grups i artistes programats hi ha Joan Garriga & el Mariatxi Galàctic, La Ludwig Band, Lluís Coloma, Dani Nel·lo Quartet, Za!, Ebri Knight, Junco & Mimbre, Nueva Vulcano, Maria Jaume, Mishima, Carles Viarnès, Mazoni, The Tyets, Hotel Cochambre, Roger Mas, Albert Pla i Renaldo & Clara, entre d'altres.



Hi ha programats, de moment, més concerts en sales de quinze ciutats: el Prat de Llobregat, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Valls, Vilafranca del Penedès, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Les entrades tindran preus assequibles per assegurar l’accessibilitat del públic.