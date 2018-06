Sánchez vol exhumar Franco del Valle de los Caídos al juliol

El PSOE vol aconseguir en dos mesos el que no s'ha fet en 40 anys. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha concretat aquest dimecres que pretén que s'exhumi el cos de Franco del Valle de los Caídos al juliol. Fa poc més d'una setmana, el secretari de justícia i nous drets del PSOE, Andrés Perelló, va anunciar que el PSOE volia modificar la llei de memòria històrica per poder treure les restes de Francisco Franco del seu mausoleu. El president també ho fa defensar en la seva primera entrevista, a TVE. Sembla que aquest procés s'accelerarà, segons ha comentat en una conversa informal amb periodistes.

El 2007 es va aprovar la llei de memòria històrica impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Deu anys després, a finals del 2017, i després d'anys en què la llei no ha rebut recursos per fer-se efectiva sota els governs del PP, el PSOE va portar al Congrés de Diputats una proposició no de llei que incloïa exhumar el cos de Franco, traslladar-lo a un altre lloc i convertir el Valle de los Caídos en un espai per a la reconciliació i la memòria col·lectiva democràtica. Amb Pedro Sánchez com a president, el govern espanyol s’ha compromès a treure els ossos del dictador del mausoleu.

Altres exhumacions

A l'abril havien de començar els treballs preparatoris per exhumar algunes víctimes de la guerra després d'una lluita de sis anys. El maig del 2017 el jutge havia autoritzat per via civil per primer cop dur a terme aquest procés perquè dos germans aragonesos siguin desenterrats per rebre "digna sepultura". Molts dels enterrats prop de Franco hi són sense permís i les famílies ni tan sols ho saben.

Algunes d'elles, però, sí que en tenen constància i han batallat per treure els seus familiars. Però fins i tot després del procés judicial favorable han demanat la presència de les Nacions Unides per garantir les exhumacions al Valle de los Caídos i han denunciat la falta de proves i de transparència de Patrimoni Nacional.