El Sant Jordi Musical d'Estrella Damm se celebrarà en línia

La crisi sanitària ha obligat Estrella Damm a replantejar la vuitena edició del Sant Jordi Musical del 23 d'abril. Aquest any no pot haver-hi concerts ni signatures a l'antiga fàbrica del carrer Rosselló de Barcelona, així que tota l'activitat es trasllada a l'entorn virtual i es podrà seguir a la web i al perfil d'Instagram de la cervesera a partir de les 18.30 h. Hi haurà una pausa de 19.30 a 20.30 h perquè, tal com expliquen fonts de l'empresa cervesera, "la gent pugui seguir sortint a la balconada a aplaudir per retre homenatge a les persones que lluiten dia rere dia contra el covid-19". Tot seguit, hi haurà més activitat musical fins a les 21.30 h.

En aquest Sant Jordi Musical hi participen Blaumut, Gertrudis, Ferran Palau, Núria Graham, Meritxell Neddermann, Suu, Balkan Paradise Orchestra, Itaca Band, The Tyets i Cesk Freixas. També hi haurà recomanacions musicals dels DJ d'iCat (Dani Nel·lo, Miqui Puig i els periodistes Albert Miralles i Òscar Broc), i llibres recomanats per Nil Moliner, Miki Núñez, Marc Ros (Sidonie) i Adrià Salas (La Pegatina).