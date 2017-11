'Scaramouche' i 'L'ànec salvatge' triomfen als premis Butaca

Ni les 'selfies' ni les abraçades escassegen als premis Butaca. La cita acull cada any amb els braços oberts la gran família teatral catalana, que aquest dilluns ha aparcat la competitivitat a la porta del Mercat de les Flors i s'ha deixat endur per una atmosfera de retrobaments inesperats i petites sorpreses. L’actriu Carlota Olcina no ha vingut amb cap nominació a la butxaca, però ha atret una pluja constant de felicitacions. L’embaràs que llueix, ja perceptible, l'ha convertit en el nucli de les mostres d’afecte més efusives.

Qui tampoc s'ha pogut desenganxar el somriure de la cara és l’actor Ivan Labanda, que ha entrat entusiasmat al ‘photocall’. No li ha costat gens reunir davant les càmeres la gran família de ‘Scaramouche’ i la broma inevitable ha caigut de seguida: “Que no canteu ni feu res amb les espases, vosaltres?”, els ha cridat un fotògraf des de l’altra banda.

Les rialles no s'han diluït durant la gala, que ha sigut un anar i venir de dards irònics de la mà dels presentadors, Toni Martín i Glòria Cid. “Venim a no ferir sensibilitats”, han promès els conductors, per tot seguit posar el dit a la llaga que ha perseguit el sector els últims mesos. “Sabem que han caigut les entrades de teatre, però no us preocupeu. El Raphael i el Sergio Dalma ho han venut tot”, ha deixat anar Cid. La gala, però, no ha comptat enguany amb números musicals per protestar contra la situació d’excepcionalitat política i l’empresonament dels consellers de la Generalitat de Catalunya i els presidents de l’ANC i Òmnium Cultural.

Les dones, les grans reivindicades

Més enllà de la situació política, la gran reivindicació de la nit ha sigut la manca de dones a l’escena teatral. “Necessitem generar referents de dones a les professions estereotipades per gènere”, ha afirmat Ivan Labanda, guardonat amb el Butaca al millor actor de musical per ‘Scaramouche’. El muntatge de Dagoll Dagom ha sigut el gran triomfador de la nit amb sis premis, entre els quals el de millor musical, millor composició musical i millor actriu de musical per a Ana San Martín.

“Les històries només són explicades per uns”, ha subratllat el dramaturg Joan Yago després de rebre el Butaca al millor text per ‘Fairfly’. També hi ha incidit Elisabeth Casanovas amb el Butaca a la millor actriu de repartiment a les mans per ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’. “És una obra on la majoria de personatges són femenins. Cal que això deixi de ser una sort i que deixi de ser estrany alhora”, ha dit Casanovas.

L’altre gran guanyador de la nit ha sigut ‘L’ànec salvatge’, distingit amb els premis al millor muntatge teatral, a la millor direcció per a Julio Manrique i a la millor escenografia. "El teatre serveix per explicar històries a la gent. Ens obliga a fer un exercici magnífic a través del joc, posar-nos a la pell i al lloc de l’altre. En una gala tan plena de reivindicació, aquest exercici és molt necessari", ha dit Manrique.

En les categories actorals, Ariadna Gil ha obtingut el Butaca a la millor actriu per ‘Jane Eyre: una autobiografia’, i Abel Folk el premi al millor actor de repartiment pel mateix muntatge, mentre que el Butaca al millor actor ha recaigut en Lluís Homar per ‘Ricard III’. Però l’aplaudiment més llarg, intens i emotiu de la nit ha recaigut en Josep Maria Flotats, que ha recollit el premi honorífic Anna Lizaran.

Aquesta és la llista de guanyadors de la 23a edició dels premis Butaca:

Muntatge teatral: 'L'ànec salvatge' (Teatre Lliure)

Petit format: 'Fairfly' (La Calòrica)

Direcció: Julio Manrique ('L'ànec salvatge')

Musical: 'Scaramouche' (Dagoll Dagom)

Dansa: 'Sweet Tiranny' (Pere Faura)

Públic familiar: 'Renard o el Llibre de les bèsties' (Teatre Lliure / Teatre Obligatori)

Actor: Lluís Homar ('Ricard III')

Actriu: Ariadna Gil ('Jane Eyre: una autobiografia')

Actor de repartiment: Abel Folk ('Jane Eyre: una autobiografia')

Actriu de repartiment: Elisabeth Casanovas ('La senyora Florentina i el seu amor Homer')

Actor en un musical: Ivan Labanda ('Scaramouche')

Actriu en un musical: Ana San Martín ('Scaramouche')

Escenografia: 'L'ànec salvatge' (Lluc Castells)

Vestuari: 'Scaramouche' (Montse Amenós)

Disseny de llums: 'Boscos' (Pep Barcons)

Caracterització: 'Scaramouche' (Eva Fernández)

So o espai sonor: 'In memoriam. La quinta del biberó' (Roc Mateu / Igor Pinto)

Text: 'Fairfly' (Joan Yago)

Noves dramatúrgies: 'Birdie' (Agrupación Señor Serrano)

Composició musical: 'Scaramouche' (Albert Guinovart)

Butaca honorífic Anna Lizaran: Josep Maria Flotats