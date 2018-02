Sidonie celebren el miracle de seguir junts

La premissa era muntar una gira tocant a les sales de diferents ciutats on van actuar per primera vegada. No és tan fàcil com sembla, perquè algunes d’aquelles sales ja no existeixen, però la decisió estava presa. Sidonie volien celebrar el vintè aniversari homenatjant aquells espais on van fer els seus primers directes, i al final han lligat una gira d’onze concerts, tots amb les entrades exhaurides, del 9 de març al 20 d’abril, i només a les ciutats on encara estan oberts els locals on van debutar.

“Sense la gent d’aquestes sales que ens van donar suport, no seríem on som. Són els que un dia van rebre una trucada nostra demanant-los si podíem tocar, la gent d’El Cau de Tarragona o La Iguana Club de Vigo”, diu el bateria Axel Pi. “És que no només estem celebrant els vint anys de Sidonie, sinó també la tasca de les sales. Si ja és un miracle que Sidonie segueixin vius, també ho és que aquestes sales segueixin funcionant”, explica Marc Ros, cantant i guitarrista del grup que completa el baixista Jesús Senra.

La gira començarà el 9 de març a Tarragona (El Cau), i passarà per Logronyo (Café La Luna), Vigo (La Iguana Club), la Corunya (Mardi Gras), Saragossa (La Lata de Bombillas), Toledo (Pícaro), Valladolid (El Tio Molonio), Madrid (El Sol) i Granada (Planta Baja). També hi haurà dos concerts a Barcelona, a les sales Sidecar i Magic els dies 12 i 13 d’abril. “És que quan començàvem tocàvem un dia al Magic i l’altre al Sidecar, i era injust incloure’n només una a la gira”, admet Ros.

Per a Sidonie, que van tancar el 2017 amb un concert al WiZink Center de Madrid, tornar als aforaments on la distància entre escenari i públic és gairebé inexistent suposa un repte que han entomat canviant el format: de quintet amb aparell escènic, a trio, la qual cosa obligarà Ros a tocar la guitarra. “El format de trio és un acte de valentia, perquè fa molts anys que no toquem els tres sols, però crec que aprendrem molt tornant-nos a trobar més despullats”, diu Pi. I a diferència de la gira de l’últim disc, El peor grupo del mundo (2016), aquest cop el repertori aplegarà cançons dels vint anys d’història del grup, incloses algunes de l’etapa en anglès. “És una gira per enfrontar-nos també al nostre repertori en anglès -diu Ros-. Hi ha bandes que no viuen amb harmonia amb els seus primers discos, però nosaltres estem molt orgullosos de la nostra etapa en anglès”, diu Ros, que afegeix que el que no volen és que hi pesi la nostàlgia. Per això tocaran tant peces del principi com les més recents. Fora de la gira, i en format de quintet, Sidonie actuaran aquest divendres a la Salamandra de l’Hospitalet, dins del Let’s Festival. És una manera de celebrar una sala on van perdre un concurs però on es van formar com a grup de directe. “La Salamandra és importatíssima per a nosaltres. Ens ha vist créixer i sempre ha comptat amb nosaltres. Crec que és una de les sales on més vegades hem tocat”, diu Pi.