Un Sismògraf per ballar i estimar el planeta

El Sismògraf s'estima Olot i tots els seus paratges. Des de la primera edició, el festival de dansa ha potenciat la fusió entre els seus espectacles i els espais naturals dels entorns de la ciutat amb iniciatives com l'itinerari al Parc Nou i l'itinerari en bicicleta. Aquest any el Sismògraf –que tindrà lloc del 23 al 26 d'abril– no només adopta una plena consciència ecològica, sinó que fa un pas més i ha bastit la seva programació al voltant del compromís amb el planeta. "És important sentir-nos responsables del món en què vivim –explica la directora del Sismògraf, Tena Busquets–. Per això enguany hem triat espectacles que són curosos amb la relació amb el paisatge i que repensen les nostres relacions amb els altres i amb l'entorn".

El festival ha programat companyies de ressò internacional com la sueca Recoil, que presentarà una instal·lació performativa sobre uns cucs que s'alimenten de plàstic titulada Mass-bloom explorations. També seran a Olot Ívida Cynara, que a Ívides treballa amb material 100% vegetal, i la companyia anglesa Stopgap, que presentarà Frock, una peça de dansa inclusiva. Des de Bèlgica, Reckless Sleepers portaran A string section, un espectacle amb cinc dones, cadires i serres.

La coreògrafa i ballarina Mar Gómez estrenarà el seu primer solo, Sempreviva, que parla de resistència i superació, mentre que Juan Carlos Lérida convertirà la plaça de braus d'Olot en un gimnàs amb Las horas del sacrificio. Al Sismògraf també hi ballaran altres noms habituals del festival com Lali Ayguadé, Roser Tutusaus i Les Impuxibles, que preestrenaran X-U. En clau ecològica també hi haurà propostes com Crisálida, una performance d'Antes Collado que té lloc en un terrari.

A banda de la qüestió ambiental, el festival també acollirà muntatges sobre la identitat de gènere, les migracions i la diversitat funcional. Amb un pressupost de 300.000 euros, el Sismògraf busca atreure a Olot amants de la dansa, però també públic transversal amb ganes d'experimentar i de conèixer nous territoris. "La dansa no és marciana, ni estranya, ni difícil. És important que vinguin a comprovar-ho", afirma Busquets.