La peça que falta de Sixena es va perdre durant les obres al Palau Episcopal de Lleida

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha confirmat que la peça de Sixena que falta i que ahir a la tarda no va arribar al monestir aragonès de Vilanova de Sixena es va perdre durant les obres al Palau Episcopal de Lleida el 2012. La peça és una tela a l'oli de la Puríssima Immaculada que data del segle XVIII i fa un metre d'alçada.

Giralt ha dit que quan l'obra va entrar al Museu el 1970 es va considerar, per la seva rellevància iconogràfica, que mereixia estar en un lloc com el bisbat de Lleida. Durant anys va estar exposada al Palau Episcopal, fins que el 2012 el bisbat va anunciar que es farien una sèrie d'obres a la seva seu. Des d'aleshores s'ha perdut la pista de l'obra, i el museu "no l'havia reclamat fins ara", ha assegurat el director. Giralt ha explicat també que en els pròxims dies els tècnics del museu buscaran la peça a les dependències del bisbat i, quan es trobi, la lliuraran "al jutjat d'Osca perquè la puguin incorporar a la resta de la col·lecció".

Tot i que el Museu de Lleida ja sabia que la peça havia desaparegut, Giralt ha dit que "a l'Aragó se'n van assabentar ahir". Davant d'aquesta pèrdua, el museu va decidir lliurar un fragment d'alabastre d'un dels retaules. El fragment no estava inclòs en la resolució judicial, però sí que formava part del conjunt de compres realitzades per la Generalitat el 1983.

La conselleria de Cultura de l'Aragó va fer dilluns unes polèmiques declaracions en què criticava que algunes de les peces que van arribar al monestir de Sixena estaven "molt deteriorades". Pel que fa a aquestes declaracions, el director del Museu de Lleida ha assegurat que el govern aragonès s'hauria de preocupar per "com es va fer la càrrega", ja que, segons Giralt, "probablement s'hauria pogut fer millor". El director ha volgut afirmar també que les peces del monestir de Sixena estaven "molt ben conservades" amb les condicions òptimes de temperatura i humitat, però que com a tots els museus, les obres de segona i tercera categoria que no es consideren "rellevants" per la col·lecció sovint no es restauren.

Giralt ha manifestat la intenció del Museu de Lleida de mantenir buides durant alguns dies les prestatgeries on s'ubicaven algunes de les peces de Sixena, ja que "formen part de la història del museu". Però ha volgut afegir que el Museu de Lleida té "capacitat per seguir treballant i tornar a col·locar altres obres en els espais ara buits". Aquesta institució ha decidit obrir en jornada de portes obertes durant tota la setmana per "reconèixer el suport rebut" ahir.