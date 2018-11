Sixena vol evitar la publicació d'un llibre amb fotografies inèdites del trasllat de les obres

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca) ha sol·licitat al jutjat d'instrucció número 1 d'Osca la confiscació i, si escau, també la destrucció de les imatges sobre l'operació policial i judicial de l'11 de desembre del 2017 per traslladar les obres d'art del Museu de Lleida al monestir de Sixena, captades per un fotògraf contractat pel museu lleidatà.

L'advocat del consistori d'Osca, Jorge Español, demana que no s'autoritzi la publicació de les fotografies al llibre que prepara el Museu de Lleida "sense prèvia autorització del jutjat", perquè entén que "no hi havia cap permís judicial per fer-les" i que, en cas que es fessin, "havien de ser per a qüestions tècniques relacionades amb la manipulació i la càrrega de les obres, però no per fer un llibre d'una actuació que complia una sentència judicial". L'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ha sol·licitat a la jutge d'Osca que instés el Museu de Lleida a entregar les imatges al jutjat perquè sigui aquest últim el que n'autoritzi o no la publicació.

Español sosté que la finalitat del llibre amb les fotos captades dins el Museu de Lleida i amb la reacció dels funcionaris de l'equipament "suposa un acte de manipulació per vendre un relat que no té res a veure amb una actuació judicial forçosa, perquè els consellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, no van acatar la sentència que els obligava a entregar les peces". L'advocat considera que l'ús que pretén fer el Museu de Lleida de les fotografies de l'operació policial i judicial "pot malmetre la imatge de la justícia".

Un llibre gràfic sobre el trasllat de les obres

El Museu de Lleida està enllestint un llibre gràfic que comptarà amb un centenar de fotografies inèdites de l'operació policial i judicial per traslladar les peces de Sixena a l'Aragó l'11 de desembre del 2017. Des del museu han explicat que aquell dia es van contractar els serveis del fotògraf Jordi V. Pou per recollir gràficament tot el que hi havia de passar, i amb el pas del temps han cregut oportú publicar un llibre amb tot aquell material afegint-hi textos amb "un relat fet amb les vivències dels mateixos treballadors".

La voluntat del Museu de Lleida és presentar el llibre, que publica Pagès Editors, coincidint amb l'aniversari del trasllat, l'11 de desembre vinent, dia en què també es farà públic un vídeo inèdit de tota l'operació gravada des de dins del museu.