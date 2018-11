The Smashing Pumpkins, primer cap de cartell confirmat del Doctor Music Festival

L'històric grup The Smashing Pumpkins és el primer cap de cartell confirmat del Doctor Music Festival, segons ha anunciat el mateix festival a través d'una piulada, i actuarà a l'escenari principal el dijous 11 de juliol a la nit. The Smashing Pumpkins arribarà a Escalarre després de passar pel festival Mad Cool de Madrid, on actuarà el divendres 12 de juliol. El certamen està ultimant el cartell de l'edició que se celebrarà del 12 al 14 de juliol del 2019 i entre la nòmina d'artistes, majoritàriament internacionals, hi actuaran alguns dels grups que ja van passar per les edicions del festival als anys 90, tal com va revelar el seu director, Neo Sala, en declaracions a l’ACN.

